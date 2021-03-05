نزول كميات متفرقة وضئيلة من الامطار في بعض مناطق البلاد خلال 24 ساعة الاخيرة

شهدت 24 ساعة الاخيرة نزول كميات متفرقة وضئية من الامطار في بعض مناطق البلاد. وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر//ولاية سليانة//مكثر 1 الروحية 3 عين بوسعدية 4 سليانة 6 كسرى 6 سليانة المدينة 4//ولاية القيروان//نصر الله 1 عين جلولة 4 العلم 5 السبيخة 6 الحاجب 2 الشبيكة 5 القيروان 4 منزل المهيري 2//ولاية سوسة//هرقلة 6 كندار4 المسعدين 4 أكودة 4 القلعة الكبرى 7 القلعة الصغرى 4 النفيضة 6 شط مريم 5 حمام سوسة2 سوسة 5 سيدي بوعلي 5 مساكن 4 سوسة المدينة 3//ولاية المنستير//بنبلة 6 قصيبة المديوني 4 منزل النور 8 طبلة 6 معتمر 6 الساحلين 3 الوردانين 3 جمال 4 بني حسان 4 خنيس 4 صيادة لمطة بوحجر 6 المكنين 8 البقالطة 7 زرمدين 3 قصر هلال7 المنستير 3 سيدي بنور 5//ولاية المهدية//سيدي علوان 2 بومرداس1 ملولش4 الشابة 4 الجم 1 فصور الساف1 المهدية الميناء 8//ولاية القصرين//تالة 1//ولاية صفاقس//ساقية الدائر 1 جبنيانة 2 العامرة3 صفافس المطار 1 العقاربة 5 صفاقس المدينة 1اهم الظواهر الجوية:سجل هبوب رياح قوية بلغت بحساب الكلم/س: 79 في قبلي، 65 في مطماطة والبرمة، 58 في قفصة وجربة.