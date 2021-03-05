نزول كميات متفرقة وضئيلة من الامطار في بعض مناطق البلاد خلال 24 ساعة الاخيرة

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 57 ث
شهدت 24 ساعة الاخيرة نزول كميات متفرقة وضئية من الامطار في بعض مناطق البلاد. وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر


//ولاية سليانة//

مكثر 1 الروحية 3 عين بوسعدية 4 سليانة 6 كسرى 6 سليانة المدينة 4

//ولاية القيروان//
نصر الله 1 عين جلولة 4 العلم 5 السبيخة 6 الحاجب 2 الشبيكة 5 القيروان 4 منزل المهيري 2

//ولاية سوسة//
هرقلة 6 كندار4 المسعدين 4 أكودة 4 القلعة الكبرى 7 القلعة الصغرى 4 النفيضة 6 شط مريم 5 حمام سوسة2 سوسة 5 سيدي بوعلي 5 مساكن 4 سوسة المدينة 3

//ولاية المنستير//
بنبلة 6 قصيبة المديوني 4 منزل النور 8 طبلة 6 معتمر 6 الساحلين 3 الوردانين 3 جمال 4 بني حسان 4 خنيس 4 صيادة لمطة بوحجر 6 المكنين 8 البقالطة 7 زرمدين 3 قصر هلال7 المنستير 3 سيدي بنور 5

//ولاية المهدية//
سيدي علوان 2 بومرداس1 ملولش4 الشابة 4 الجم 1 فصور الساف1 المهدية الميناء 8

//ولاية القصرين//
تالة 1

//ولاية صفاقس//
ساقية الدائر 1 جبنيانة 2 العامرة3 صفافس المطار 1 العقاربة 5 صفاقس المدينة 1

اهم الظواهر الجوية:
سجل هبوب رياح قوية بلغت بحساب الكلم/س: 79 في قبلي، 65 في مطماطة والبرمة، 58 في قفصة وجربة.


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