حركة النهضة تؤكد أن "الجلوس إلى طاولة الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد"

أكدت حركة النهضة، في بيان لها مساء الخميس، عقب الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي المنعقد يوم الاربعاء، أن "الجلوس إلى طاولة الحوار، هو المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها".وجددت الحركة التعبير عن التفاعل الإيجابي مع كلّ مبادرات الحوار البنّاءة، وعلى رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والتّي قالت إن "من شأنها تفكيك الأزمة السياسيّة، وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة"، بحسب نص البيان ذاته.وعبر المكتب عن "التقدير للجهود المبذولة من رئيس مجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات الاعتباريّة للتقريب بين وجهات النظر، بما يحفظ للدولة هيبتها، ولمؤسسات الدولة مكانتها".وخصص المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المنعقد مساء الاربعاء، لمتابعة الوضع العام وتنامي القلق في مختلف الأوساط بسبب تواصل الأزمة السياسيّة وانعكاساتها الخطيرة على مجمل الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة بالبلاد.كما عبرت الحركة عن الانشغال الشديد بتواتر الأخبار عن دخول كميات من المواد الغذائية المشبوهة وغير المطابقة للمواصفات ومعايير الدولة التونسية في التوريد عبر الموانئ، وآخرها ما كشف عنه رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب.وطالبت الحكومة "بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين واتخاذ كل الإجراءات الضروريّة لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة بحق غذاء التونسيين، والتي تسيء الى الجهود الحكومية في تطوير المعابر الحدوديّة للقيام بوظائفها في حماية الاقتصاد الوطني والصحّة العامة".وحيت حركة النهضة بمناسبة "اليوم الوطني للمبلّغ عن الفساد"، الموافق لـ 05 مارس 2021، كل الأحرار الذين سعوا إلى التبليغ عن ملفات فساد في مختلف المواقع لما يتحلّون به من شجاعة وانحياز الى المصلحة الوطنيّة، داعية الى مزيد حمايتهم وتكريمهم.