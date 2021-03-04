إلقاء القبض على 03 أشخاص من أجل التنقيب عن الأثار وحجز 310 قطعة نقديّة أثرية

باب نات - تمكنت يوم 03 مـارس 2021 الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة من إلقاء القبض على 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 36 و46 سنة قاطنين ولايتي نابل وبنزرت) وحجزت لديهم 310 قطعة نقديّة أثريّة اعترف أحدهم أنه استخرجها إثر عمليّات تنقيب عن الآثار بجهة راس الجبل.



ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العموميّة، بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل "التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار".



