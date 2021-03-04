الهايكا توجه لفت نظر لقناة "الإنسان" بسبب خرق متعلق بالإشهار

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وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "الإنسان"، بخصوص خرق متعلق بالإشهار ودعاها إلى الالتزام بأحكام القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار، حتى لا يضطر إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.ودعت الهايكا في بلاغ لها اليوم الخميس، هذه القناة، إلى الالتزام بأحكام قرار الهيئة المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والمؤرخ في 15 فيفري 2018.وبيّنت هيئة الاتصال السمعي والبصري أن خروقات الإشهار تمثلت في خلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري تم رصده ضمن حلقة برنامج “العشوية” التي تم بثها بتاريخ 7 فيفري 2021 على هذه القناة التلفزية الخاصة من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الخامسة و19 دقيقة مساء.ولاحظ مجلس الهيئة أنه تم في إطار فقرة “صنعة اليدين” استضافة دكتورة مختصة في كيمياء الأعشاب الطبية والتي قامت خلالها بالتعريف بمشروعها والتعريف بمنتوجاتها البيوطبية وقد تولت مقدمة البرنامج خلال مداخلتها الترويج للشركة التابعة للضيفة، من خلال إبداء رأيها حول منافع المنتوجات والتشجيع الضمني على اقتناء هذه المنتوجات.وجاء في بلاغ المجلس أيضا أنه لم يتم الإعلان بطريقة واضحة على أن المضمون المقدم هو "مضمون إشهاري" ولم يتم الفصل بينه وبين الرسالة الإعلامية المقدمة في إطار الفقرة وهو ما من شأنه أن يحدث لبسا لدى المشاهدين، بما يتعارض مع القواعد السلوكية للإشهار.