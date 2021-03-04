البرلمان: يوم الدراسي حول "القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بين النص والتطبيق"

باب نات -

أشرف طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 04 مارس 2021 على افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني الذي تنظمه الاكاديمية البرلمانية ببادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول "القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بين النص والتطبيق"والقى النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب كلمة ابرز في مستهلها الأهمية التي يكتسيها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في المدة النيابية السابقة ، وبيّن أن هذا القانون يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف ضد المرأة من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية بناء على مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.وأكّد أن هذا المنجز الهام جعل تونس أول دولة عربية، والدولة رقم 19 دوليا التي سنّت تشريعات تعمل على وقاية المرأة من كل أشكال العنف. وأضاف انه عزّز مكاسب المرأة التونسية بشكل خاص، والمجتمع التونسي بشكل عام، من خلال ترسيخ منظومة حقوق رائدة تعلي من شأن المرأة التونسية وتحفظ كرامتها الإنسانية وتحقّق المساواة بينها وبين الرجل.وبيّن ان هذا اليوم الدراسي البرلماني، يهدف إلى قياس مدى تطبيق هذا القانون في الواقع من خلال تقارير مختلف الوزارات ذات الصلة ورصد المشاكل والعوائق والتحديات المعروضة من جهة، واقتراح الأهداف وخطط العمل للسنوات المقبلة من جهة أخرى.وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب على أهمية اعتماد سياسة شاملة ومندمجة بين مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني لإحكام وقاية المرأة من كل أشكال العنف المادي والمعنوي وتوسيع الخدمات المقدّمة للنساء ضحايا العنف وتجويدها والزيادة في عدد الفضاءات المخصّصة لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف بمختلف جهات البلاد.كما ابرز ضرورة تطوير البرنامج التكويني لمختلف المتدخلين في تطبيق هذا القانون الأساسي لرفع قدراتهم وتمليكهم كل وسائل التدخل الناجع لحسن القيام بمهامهم بما يليق بكرامة المرآة التونسية.واكّد من جهة أخرى أهميّة مرافقة كل التدخلات في إطار مزيد تطبيق هذا القانون الأساسي بخطة اتصالية للتعريف به ومواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية للتوقي من العنف المسلط على النساء ولنشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة وتأهيل المعتدين.من جهتها بيّنت سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يعتبر فخرا لتونس على الصعيدين الدولي والعربي. وبيّنت أنّ الوقت قد حان لتقييم هذا القانون خاصة وأنّ جائحة الكوفيد كشفت ثغراته.واكّدت أنّ الدور الرقابي المكفول لنواب الشعب يفرض مراقبة مدى تطبيق القوانين. وشددت في نفس السياق على ضرورة أن تستفيد كل النساء من القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتمكينهم من النفاذ لأحكامه والولوج للعدالة بغاية حمايتهم من العنف دون تمييز.