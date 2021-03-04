بنزرت: برنامج "ارادة" يمول 270 حرفيا وحرفية ومؤسسة صغرى ومتوسطة تضرروا من جائحة " كورونا"

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صادقت اللّجنة الجهوية المكلفة من قبل مصالح ولاية بنزرت بدراسة ملفات اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذين تضرروا من الموجة الاولى لجائحة "كورونا"، في اجتماعها اليوم الخميس بمقر الولاية على 120 ملفا، وذلك في اطار المرحلة الأولى من برنامج "ارادة" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي ب650 الف دينار، وفق ما ذكره، المنسق الجهوي للبرنامج كمال السلماني.وبيّن السلماني ان جلسة اليوم (التى اشرف عليها رئيس اللجنة والي بنزرت محمد قويدر) هي الثالثة والأخيرة للجنة في هذا الاطار بعد غلق المنصة الخاصة بالتسجيل في المرحلة الأولى من البرنامج ككل، واشار الى ان العدد الإجمالي للمنتفعين بلغ 270 حرفيا وحرفية ومؤسسة صغرى ومتوسطة بقيمة مالية ناهزت ال500 الف دينار، لافتا الى أن المنحة الواحدة تتراوح بين 1600 و3200 دينار، وذلك بحسب عدد مواطن الشغل بالمؤسسة.وأضاف ان المرحلة الثانية من برنامج "إرادة" خصص اعتمادات مالية في حدود 1.2 م د من اجل دعم وتمويل المؤسسات المجددة والناشطة في المجالات المستديمة والمحافظة على البيئة وذات القدرة التشغيلية الهامة،سواء منها الراغبة في انجاز اشغال توسعة او تطوير لمجالات عملها، وان خبراء الاتحاد الأوروبي تلقوا 29 ملفا في الغرض وتم الاختيار على 15 ملفا سيقع مرافقة أصحابها الى غاية يوم 12 افريل المقبل قبل المصادقة على التمويل.