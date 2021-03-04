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الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين شبان

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 15:07 قراءة: 0 د, 15 ث
وات - عزز الاتحاد المنستيري صفوف فريق كرة القدم بثلاثة لاعبين شبان هم الكامروني ستيف نجيكي (19 سنة) والنيجيري ابوبكر ادريس (20 سنة) والكامروني شارلي فانكام (19 سنة).

ويشغل نجيكي خطة مدافع محوري وظهير ايمن فيما يلعب ادريس في خطة مهاجم اما فانكام فامكانه اللعب في محور الدفاع او في خطة ظهير ايسر.

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