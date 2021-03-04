الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين شبان

وات - عزز الاتحاد المنستيري صفوف فريق كرة القدم بثلاثة لاعبين شبان هم الكامروني ستيف نجيكي (19 سنة) والنيجيري ابوبكر ادريس (20 سنة) والكامروني شارلي فانكام (19 سنة).
ويشغل نجيكي خطة مدافع محوري وظهير ايمن فيما يلعب ادريس في خطة مهاجم اما فانكام فامكانه اللعب في محور الدفاع او في خطة ظهير ايسر.
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ويشغل نجيكي خطة مدافع محوري وظهير ايمن فيما يلعب ادريس في خطة مهاجم اما فانكام فامكانه اللعب في محور الدفاع او في خطة ظهير ايسر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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