الفرجاني ساسي واعضاء وفد الزمالك يصلون الى تونس

وات - وصل وفد فريق نادي الزمالك المصري إلى مطار تونس قرطاج مساء امس في رحلة خاصة .
ويضم وفد الزمالك 22 لاعبا منهم الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي فيما غاب عن المجموعة نجم الفريق شيكابالا بسبب الاصابة.
ويتبارى الزمالك مع الترجي الرياضي يوم السبت 6 مارس الجاري بملعب حمادي العقربي برادس ( س17) في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويجري الفريق مساء اليوم الخميس حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس قبل ان يخوض مساء يوم غد حصة تدريبية ثانية بملعب حمادي العقربي
ووجه المدرب البرتغالي لنادي الزمالك جايمي باتشيكو الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم.
حراسة المرمى:
محمود عبد الرحيم “جنش”- محمد عواد- محمد أبو جبل
خط الدفاع:
محمود علاء- محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد السلام – أحمد فتوح – عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط:
فرجاني ساسي – طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو”
خط الهجوم:
مروان حمدي – أسامة فيصل – حميد أحداد – حسين فيصل- حسام أشرف
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ويضم وفد الزمالك 22 لاعبا منهم الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي فيما غاب عن المجموعة نجم الفريق شيكابالا بسبب الاصابة.
ويتبارى الزمالك مع الترجي الرياضي يوم السبت 6 مارس الجاري بملعب حمادي العقربي برادس ( س17) في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويجري الفريق مساء اليوم الخميس حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس قبل ان يخوض مساء يوم غد حصة تدريبية ثانية بملعب حمادي العقربي
ووجه المدرب البرتغالي لنادي الزمالك جايمي باتشيكو الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم.
حراسة المرمى:
محمود عبد الرحيم “جنش”- محمد عواد- محمد أبو جبل
خط الدفاع:
محمود علاء- محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد السلام – أحمد فتوح – عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط:
فرجاني ساسي – طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو”
خط الهجوم:
مروان حمدي – أسامة فيصل – حميد أحداد – حسين فيصل- حسام أشرف
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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