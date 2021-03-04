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الفرجاني ساسي واعضاء وفد الزمالك يصلون الى تونس

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 10:02 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - وصل وفد فريق نادي الزمالك المصري إلى مطار تونس قرطاج مساء امس في رحلة خاصة .
ويضم وفد الزمالك 22 لاعبا منهم الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي فيما غاب عن المجموعة نجم الفريق شيكابالا بسبب الاصابة.
ويتبارى الزمالك مع الترجي الرياضي يوم السبت 6 مارس الجاري بملعب حمادي العقربي برادس ( س17) في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويجري الفريق مساء اليوم الخميس حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس قبل ان يخوض مساء يوم غد حصة تدريبية ثانية بملعب حمادي العقربي

ووجه المدرب البرتغالي لنادي الزمالك جايمي باتشيكو الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم.
حراسة المرمى:
محمود عبد الرحيم “جنش”- محمد عواد- محمد أبو جبل

خط الدفاع:
محمود علاء- محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد السلام – أحمد فتوح – عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط:
فرجاني ساسي – طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم:
مروان حمدي – أسامة فيصل – حميد أحداد – حسين فيصل- حسام أشرف

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