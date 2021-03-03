تنظيم جلسة تفاوض غدا الخميس بين شركة الكهرباء والغاز وأهالي برج الصالحي

وات -

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم جلسة تفاوض، غدا الخميس، بالعاصمة، بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأهالي برج الصالحي (ولاية نابل).وأكد في بلاغ أصدره، الأربعاء، "أن سلسلة التحركات الاحتجاجية والمسيرة النضالية التي تواصلت طيلة العشر سنوات الأخيرة قد أفضت الى عقد هذه الجلسة على مستوى مركزي قصد ايجاد حلول تنصف الأهالي وتحفظ السلم الاجتماعي في القرية".وستضم جلسة التفاوض، وفق البلاغ ذاته، وفدا يمثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأهالي برج الصالحي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمجلس البلدي بالهوارية.وأشار المنتدى، في رسالة وجهها للرئاسات الثلاث، سابقا، إلى أن أهالي برج الصالحي قد "افتكت اراضيهم قسرا في فترة ما قبل الثورة وأجبروا على كرائها للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيز مراوح لإنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح".وأضاف ان "الشركة المذكورة قدّمت لهم، منذ ذلك الحين، وعودا بالتنمية والتشغيل مقابل تخليهم عن أراضيهم بموجب عقود كراء بمبالغ لا ترتقي إلى القيمة الحقيقية للأرض".