المنستير: الكشف عن عصابة مختصة في السرقة وإيقاف 10 أشخاص

وات -

تمكّنت الوحدات الأمنية بمركز الأمن الوطني بالمنستير المدينة بدعم من الوحدات المختصة وشرطة النجدة والشرطة العدلية، أمس الثلاثاء، من الكشف عن عصابة مختصة في السرقة، وإيقاف 10 أشخاص تتراوح أعمار جلّهم بين 13 سنة و16 سنة، وفق ما ذكره مصدر أمني، اليوم الأربعاء، لـ"وات".وأوضح ذات المصدر أنّه بعد استنطاق أحد الأشخاص اعترف بارتكابه جريمة السرقة بواسطة التسوّر والخلع بمعية أشخاص آخرين والذين تم إيقافهم بدورهم، وتتواصل معهم حاليا عملية التحقيق، على أن يتم عرضهم غدا على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.وكانت النيابة العمومية قد أذنت بتفتيش 11 منزلا في مناطق مختلفة بالمنستير إثر تقدم مواطن بشكوى إلى مركز الأمن الوطني بالمنستير المدينة بشأن تعرض منزله إلى السرقة، حيث ضبطت الوحدات الأمنية خلال عمليات المداهمة للمنازل السالف ذكرها المسروق المتمثل في أثاث منزلي، وتجهيزات كهرومنزلية، وتحف من النحاس، وغيره، تولت حجزه، علاوة على إيقاف شخص من بين المجموعة متلبسا بصدد استهلاك القنب الهندي "الزطلة".