أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الاربعاء، عن تعيين حازم اليحياوي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط.وقد شغل حازم اليحياوي خطة رئيس مدير عام شركة النقل بالأنابيب بالصحراء " ترابسا" منذ جولية 2020 ومدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2019.