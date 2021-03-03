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تعيين حازم اليحياوي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 17:09 قراءة: 0 د, 14 ث
أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الاربعاء، عن تعيين حازم اليحياوي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط.
وقد شغل حازم اليحياوي خطة رئيس مدير عام شركة النقل بالأنابيب بالصحراء " ترابسا" منذ جولية 2020 ومدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2019.





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