منظمة مناهضة التعذيب.. مثول مئات النشطاء واطفال أمام القضاء خلال احتجاجات ديسمبر وجانفي

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أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقرير شهر فيفري 2021 مثول مئات النشطاء الإجتماعيين أمام القضاء على خلفية التحركات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال شهر ديسمبر 2020 وجانفي 2021.وقالت إن الأحكام تراوحت بين البراءة والأحكام بالسجن ، معتبرة أن ذلك يعد تجريما للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.كما سجلت صدور أحكام قاسية ضد أطفال بسبب مخالفات بسيطة ولعل أبرزها الاستيلاء على بعض الأطعمة من الفضاءات التجارية، معتبرة أن هذه الاحكام مخالفة لالتزامات تونس في حماية الطفولة خاصة وانه من بين أولئك الأطفال من يدرس بالمؤسسات التربوية.وطالبت المنظمة بإطلاق سراح الأطفال و بإرساء برامج كفيلة بحماية الطفولة ورعايته.كما رصدت اعتداءات بدنية ومعنوية ضد محامين ونشطاء إثر نهاية التظاهرات والمسيرات التي نظمت يوم 6 فيفر ي 2021 لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.وافادت بأن المحامي ياسين عزازة تقدم بشكاية سابقة إلى النيابة العمومية على خلفية استهدافه بحملة تحريض وتهديد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.كم تعرض يوم 6 فيفري تعرض رفقة زميل له إلى الاعتداء بالعنف في أحد شوارع العاصمة تونس.وقد تم سماع المحاميين المذكورين وتمكينهما من تسخير طبي والإذن بحجر كاميرات المراقبة وقد تم التأكد من مسؤولية أحد الأفراد في الاعتداء بواسطة القول وأبقى بحالة سراح.كما أن الأبحاث جارية بخصوص مجموعة أخرى من المعتدين على المحاميين، وفق ما اوردته المنظمة في تقريرهامن جهة أخرى أكدت المنظمة من خلال متابعتها لقضايا التعذيب ان بعض ضحايا التعذيب مازالوا عرضة للضغوط والهرسلة بما في ذلك تورطيهم في قضايا الاعتداء على موظفي الأمن وإصدار احكام قضائية.وأشارت الي انها سجلت فتح ملف تحقيقي في شبهة تعذيب على معنى الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، مطالبة بأن تكون الأبحاث في القضية جدية وسريعة.من جهة أخرى رحبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بعودة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى الانعقاد ، معتبرة انه مؤشر إيجابي سيما وان برنامج الأمم المتحدة للتنمية بدأ بتنظيم دورات تدريبية في العدالة للقضاة المعينين حديثا في هذه الدوائر.