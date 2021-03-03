المنستير: تظاهرة صحية ورياضية وترفيهية ببادرة من للجمعية التونسية لطلبة الصيدلة

وات -

تتواصل اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث والأخير، بفضاءات كلية الصيدلة بالمنستير وخارجها تظاهرة صحية ورياضية وترفيهية تحت عنوان " لنتحدث عن العناية الذاتية" تنظمها الجمعية التونسية لطلبة الصيدلة، وفق ما أفادت به المسؤولة عن هيئة الصحة بالجمعية التونسية لطلبة الصيدلة، سيرين حسين، في تصريح لـ"وات".وأوضحت سيرين حسين أنّ التظاهرة شملت فقرات ترفيهية ومباريات رياضية يومي 1 و2 مارس الجاري علاوة على تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات في طب الأسنان، وضغط الدم، والسكري، والسمنة، أمس بساحة الفنون بالمنستير بمشاركة فريق من حوالي 30 طالبا من كلية الصيدلة و5 أطباء مقيمين اختصاص طب عائلي، استهدفت قرابة 400 مواطن ومواطنة من بينهم حالات مصابة بفيروس "كورونا"، و4 حالات عاجلة لمرضي السكرى وقعت إحالتها على القسم الاستعجالي.ونظّمت الجمعية خلال الأسبوع المنقضي داخل فضاءات كلية الصيدلة حملة للتبرع بالدم، أثمرت تبرع 60 طالبا وطالبة، وستنظم غدا بالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير حملة مماثلة، ومن المبرمج تنظيم هذه الحملات في مختلف الولايات.وأضافت، من جهتها، الطالبة بالسنة الثانية صيدلة والمكلفة بنادي الموسيقى، أسيل يحياوي، التظاهرة شملت أيضا حملة لتجميع أموال لبناء بيوت صغيرة للقطط المشردة ، مشيرة إلى أن طلبة الصيدلة يريدون عبر هذه التظاهرة أن يثبتوا أنّهم ليسوا مجرد بائعي دواء بل يهتمون كثيرا لصحة المواطن الذي حاولوا الاقتراب منه أكثر خلال هذه المبادرة والتواصل معه باستعمال خطاب مبسط، وفق تعبيره.