خمسة اعمال أدبية متوجة في مسابقة "بصمات من أجل مؤلّف جديد، إصداري الأوّل"

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أعلنت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اليوم الاربعاء خلال لقاء اعلامي بمقرها بالعاصمة عن أسماء المتوجين في مسابقة برنامج "بصمات من أجل مؤلّف جديد، إصداري الأوّل " التي نظمتها المؤسسة مؤخرا بهدف تشجيع المبدعين التونسيين في مختلف التعبيرات الأدبية خاصّة ممن لم تتوفر لهم فرص اصدار أعمالهم الإبداعية الأولى.وفاز بجوائز هذه المسابقةكل من على العمري عن مجموعته القصصية "ذئب منفرد" وعبد العزيز الغزال عن روايته "ستون" ومنصور تيس عن مجموعته الشعرية "عرائش الماء" ورحيم عامر عن مجموعته القصصية "جهنم الجدارين ومتاهات اخرى" ونجيب الرياحي عن مجموعته القصصية "الشيطان يطرب للزغاريد".واكد محمد العمايري مدير عام المؤسسة خلال هذا اللقاء الذي حضره يوسف بن إبراهيم مدير ديوان وزير الشؤون الثقافية وعدد من المبدعين والفنانين والإعلاميين، على ان بادرة تنظيم مسابقة "بصمات من أجل مؤلّف جديد، إصداري الأوّل" تهدف بالخصوص الى اتاحة الفرصة للمبدعين ممن لم تتوفر لهم فرصة طباعة باكورة أعمالهم الأدبية في الرواية والشعر والقصة وغيرها من التعبيرات الأدبية لنشرها وخلق جيل جديد من الكتاب التونسيين.وقال ان لجنة تحكيم المسابقة توصلت بعشرة اعمال خضعت الى تقييم علمي دقيق من قبل نخبة من الكتاب والادباء وممثل عن اتحاد الكتاب التونسيين، افضت الى تتويج الاعمال المختارة، مؤكدا ان المؤسسة لا ترمي الى منافع ربحية من وراء إقرار هذه المسابقة بل تسعى الى تكوين فاعلين ثقافيين جدد قادرين على اثراء الحركية الإبداعية في تونس.من جهته، نوه يوسف بن إبراهيم بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي فضلا عن دورها التقليدي في حماية حقوق المؤلف التونسي وتطوير منظومة التصرف الجماعي في الحقوق المجاورة، فهي قادرة على لعب دور اخر يتمثل في تحفيز حركة الكتابة الأدبية واثراء المدونة الثقافية التونسية بأعمال جديدة في شتى المجالات الإبداعية المكتوبة.