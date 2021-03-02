تأجيل التصريح بالحكم في قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي في حادثة "الكشك" بسبيطلة إلى 9 مارس الجاري

وات - قررت المحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية المتعلقة بوفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي، الذي قضى في شهر أكتوبر الماضي خلال تنفيذ قرارات هدم لأكشاك غير قانونية في معتمدية سبيطلة، إلى يوم 9 مارس الجاري، للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أفاد به "وات"، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.
يذكر أن مواطنا في العقد السادس من عمره أصيل مدينة سبيطلة، توفي فجر الثلاثاء الموافق ل13 أكتوبر 2020 تحت أنقاض كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم لعدد من الأكشاك الفوضوية، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة من أجل تهمة القتل 0العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أصدر في 16 أكتوبر المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي استعملت لهدم البناءات الفوضوية بسبيطلة، منها الكشك التي توفي داخله عبد الرزاق الخشناوي، وتم تأخير الاستماع الى بقية الأطراف المتهمة في القضية، ومن بينهم رئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، وإبقاؤهم في حالة سراح، وتأخير ملف القضية لإستدعاء بقية المتهمين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
يذكر أن مواطنا في العقد السادس من عمره أصيل مدينة سبيطلة، توفي فجر الثلاثاء الموافق ل13 أكتوبر 2020 تحت أنقاض كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم لعدد من الأكشاك الفوضوية، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة من أجل تهمة القتل 0العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أصدر في 16 أكتوبر المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي استعملت لهدم البناءات الفوضوية بسبيطلة، منها الكشك التي توفي داخله عبد الرزاق الخشناوي، وتم تأخير الاستماع الى بقية الأطراف المتهمة في القضية، ومن بينهم رئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، وإبقاؤهم في حالة سراح، وتأخير ملف القضية لإستدعاء بقية المتهمين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221605