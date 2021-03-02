أحكام بالسجن مدى الحياة وأخرى تراوحت بين سنتين و80 سنة سجنا في حق متهمين في قضايا التسفير وجرائم إرهابية

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أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المختصة في مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الثلاثاء، ستة أحكام بالسجن مدى الحياة، وأحكاما أخرى تراوحت بين سنتين و80 سنة سجنا، في حق عدد من المتهمين في 5 قضايا إرهابية، متعلقة أساسا بالتسفير نحو بؤر التوتر وبجرائم إرهابية أخرى.وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الدائرة الجنائية المذكورة نظرت اليوم في 5 قضايا إرهابية شملت 61 متهما، من بينهم 6 بحالة إيقاف، والبقية بحالة سراح أو فرار.وأشار الدالي إلى أن هذه القضايا شملت عناصر قيادية في تنظيمات إرهابية.