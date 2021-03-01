نواب ممثلون للجالية التونسية بالخارج يطالبون بإلغاء فرض الحجر الصحي الإجباري على التونسيين العائدين من الخارج

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طالب أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج ونواب ممثلون للتونسيين المقيمين بالخارج اليوم الاثنين، بإلغاء إجراء الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على التونسيين العائدين من الخارج.ودعا النواب، خلال ندوة إعلامية عقدت بمقر البرلمان، رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى الإسراع بإلغاء إجراء فرض الحجر الصحي الإجباري على التونسيين العائدين من الخارج وتمكينهم من قضاء فترة الحجر بمنازلهم.واقترح النواب تمكين التونسيين العائدين من الخارج من قضاء فترة الحجر الصحي بمنازلهم مع اعتماد تطبيقة الكترونية أو سوار الكتروني لمراقبة مدى التزامهم بهذا الحجر الذاتي، معتبرين ان "قضاء فترة الحجر الصحي الاجباري بالنزل مكلف (ما يعادل ألف دينار للشخص الواحد) ومعقد وغير مجد".ولفت النواب إلى أن التونسيين بالخارج الذين وفروا لتونس عائدات تقدر بنحو 5800 مليون دينار خلال السنة الماضية، رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، يجدون أنفسهم مضطرين لتطبيق إجراء يمس من "كرامتهم ومن مصالحهم"، حسب تعبيرهم، مؤكدين تعرض عدد منهم إلى "الابتزاز والاستغلال المادي من قبل أعوان بالمطارات والموانئ بطلب مبالغ مالية مقابل اعفائهم من الحجر الصحي الاجباري".وأعرب النواب الممثلون للتونسيين بالخارج عن تمسكهم بمطلبهم المتمثل في إلغاء إجراء فرض الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على التونسيين العائدين من الخارج، مؤكدين أنهم مستعدون للتصعيد الى أعلى نطاق.وأشاروا إلى أنهم تقدموا بطلب للحصول على موعد مع رئيس الحكومة لحثه على الاستجابة إلى مطلبهم والشروع في ضبط الإجراءات الكفيلة باستقبال الجالية التونسية في أفضل الظروف خاصة خلال هذه الصائفة.