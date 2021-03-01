سيدي بوزيد: أهالي منطقة الجمال بسيدي بوزيد الشرقية يطالبون السلطات بالتدخل للحدّ من الأضرار المنجرة عن مقاطع تكسير الحجارة

وات -

عبّر عدد من أهالي منطقة الجمال من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، اليوم الاثنين، عن تذمّرهم من الأضرار التي تخلفها عملية تكسير الحجارة بالمقاطع المتمركزة بالمنطقة، وما يسببه الغبار المنجر عن ذلك من أضرار مباشرة على السكان والحيوانات والمزروعات، بالإضافة إلى تصدع عدد من جدران المنازل بسبب استعمال المتفجرات في تفتيت الحجارة، وفق ما أكده وليد جابلي احد أهالي المنطقة في تصريح لـ"وات".وأضاف الطيب عيساوي، احد المتساكنين أيضا، ان ظروف عيشهم أصبحت صعبة بعد انتشار المقاطع على طول الجبل المحاذي لهم وكثرة نشاطها وارتفاع عدد الشاحنات الناقلة للحصى والتي تعدّ بالمئات يوميا.وبدوره أكد عبد السلام جمالي، وهو من أهالي المنطقة كذلك، أن عددا كبيرا من الأطفال أصبحوا يخضعون للعلاج نتيجة أمراض أصابتهم على مستوى الجهاز التنفسي، إلى جانب إتلاف العديد من الأشجار التي أضحت مجرد أخشاب بلا مردودية.وقد طالب السكان بتنظيم نشاط هذه المقاطع بطريقة تحدّ من انبعاث الغبار ورشّ بعض الأماكن وخاصة الطريق الذي تمرّ عبره الشاحنات بالماء، وأكدوا أنهم راسلوا السلطات المعنية عديد المرات وحاولوا إيقاف نشاط المقاطع إلا أنهم لم يتحصلوا سوى على وعود بقيت حبرا على ورق.ومن جهته وعد والي سيدي بوزيد، محمّد صدقي بوعون، أهالي المنطقة بتشكيل لجنة في الغرض للنظر في مختلف التجاوزات الموجودة وعقد جلسة مع مختلف الأطراف هذا الأسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.يذكر ان منطقة الجمال من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية تضمّ 5 مقاطع لتكسير الحجارة يرجع تاريخها إلى عشرات السنين، وهي أرض متسوغة من الدولة بعقد يتجدد كل 3 سنوات، وتشغل اكثر من 500 عامل وإنتاجها مهمّ جدا لانجاز الحضائر الضرورية لتهذيب وتعبيد الطرقات من طرف عدة مقاولات ضمن الصفقات العمومية المبرمة مع وزارة التجهيز والنقل التي تشغل بدورها أكثر من ألفي عامل.