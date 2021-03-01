النقابة التونسية للفلاحين تدعو الى الاسراع بتشغيل  وحدة تجفيف الحليب لامتصاص فائض الانتاج

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دعت النقابة التونسية للفلاحين، الاثنين، الى الإسراع بتشغيل وحدة تجفيف الحليب، كآلية لامتصاص فائض المعروض من هذه المادّة وذلك تجنبا لتفاقم الإشكاليات التي تواجهها منظومة الألبان في ظل تراكم المخزونات من الحليب تزامنا مع فترة ذروة الإنتاج وعدم قدرة المربين على مواجهة الارتفاع المشط في كلفة الإنتاج.وطالبت النقابة التونسية للفلاحين، في بلاغ لها، بتوجيه الدّعم المخصص للتصدير، الذي أقرته وزارة التجارة في مادّتي الحليب والطماطم، لتنشيط الاستهلاك المحلّي خاصة مع حلول شهر رمضان وتفعيل الدبلوماسية الإقتصادية لدفع الصادرات والنّفاذ إلى أسواق جديدة.ونادت النقابة التونسية للفلاحين، ايضا، بترشيد أسعار الأعلاف المركبة من خلال إصدار قرار إداري يتضمن النزول بنسبة هامش الربح المطلق الموظفة على شراء مدخلات الأعلاف، موضوع المقرر الوزاري عدد 281، إلى نسبة معقولة تتماشى والنسب التي وقع العمل بها قبل سنة 2018 وسحب المقرر على مختلف التركيبات.كما دعت الى استثناء مختلف التركيبات العلفية ومدخلاتها من نظام حرية الأسعار وادراجها ضمن قائمة المواد الأساسية واخضاع هوامش الربح فيها للتسقيف.وأوصت النقابة التونسية للفلاحين، بضرورة مضاعفة الحصة الجملية من مادّتي الشّعير العلفي والسّداري لكلّ الجهات دون استثناء أو تمييز مع تشديد الرّقابة على مسالك التّوزيع.وحثت في نفس الصدد، على الوقوف على الإخلالات التي تشهدها صناعة الأعلاف من خلال مراقبة الجودة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التي تنص عليها التشريعات الجاري بها العمل، لما لها من تأثير مباشر على جودة المنتوج ومردودية القطاع.وأصبح الفلاح في تونس يعاني من وفرة الإنتاج لا من قلته او صعوبته، وخاصة مربو الابقار باعتبار ان الدولة غير قادرة على استيعاب كمية انتاجهم من الحليب، لا سيما في فترة ذروة الانتاج، اضافة الى ما يعانيه المربون من غلاء في كلفة الانتاج ولا سيما الاعلافوكانت وزارة التجارة أصدرت، يوم 19 فيفري 2021، قرارا يضبط أسعار بيع فيتورة الصوجا المنتجة محليا بـ1624د/للطن (باحتساب جميع الاداءات)، وهي اسعار بيع من المنتج مباشرة الى كل منتجي الاعلاف والمربين.علما وان الاسعار المحدد من طرف الادارة مرتبطة بمستوى اسعار توريد حبوب الصوجا ومختلف عناصر الكلفة الاخرى وهي قابلة بالتالي للمراجعة بالتخفيض او الترفيع، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة يوم 19 فيفري 2021كما قررت وزارة التجارة، في سبيل التحكم في أسعار مختلف المواد العلفية ومدخلاتها واحتواء انعكاس تطورها على المواد والمنتجات الفلاحية، ضبط المقاييس اللازمة لإعادة توزيع حصص مادتي السّداري والشّعير العلفي مع منح حصص إضافية من الشّعير العلفي للاستجابة لحاجيات بعض الجهات وتحديد أسعار مدخلات إنتاج المنتجة محليا «فيتورة الصوجا» وتطبيقها على كلّ منتجي الأعلاف والمربين الذّين سيتمّ تزويدهم مباشرة لدى شركة حبوب قرطاج، دون تدخل أية جهة أو طرف.