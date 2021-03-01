بنزرت: حجز 107 كلغ من المنتوجات البحرية بسوق الأسماك بميناء جرزونة

وات -

تمكنت الوحدات الأمنية البحرية المشتركة ببنزرت، خلال الأسبوع المنقضي من حجز للاتلاف 107 كل من المنتوجات البحرية غير صالحة للاستهلاك والترويج، بسوق الأسماك بميناء جرزونة، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول بالمنطقة البحرية بالجهة (وات)وأوضح المصدر ذاته ان مصالح المركز البحري بجرزونة وبالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي، تولوا في اطار عملهم الرقابي تنفيذ حملة مشتركة بفضاء سوق الأسماك بميناء جرزونة تم خلالها حجز للاتلاف 25 كغ من اسماك "البالاميط "و 15 كلغ من سمك "جراد البحر" و25 كلغ من سمك "البوقا" و32 كلغ من سمك "الرية" ، وتحرير 11 مخالفة لاصحابها من اجل تداول منتوجات غذائية بطرق غير صحية وحجز 17 وعاء بلاستيكيا غير صحي.وأضاف المصدر ذاته انه تم في اطار الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد خلال ذات الحملة، بمتابعة من قبل رئيس المنطقة البحرية، تحرير 15 مخالفة صحية من اجل عدم ارتداء الكمامة، و8 مخالفات من اجل التدخين، وبين ان مثل هذه الحملات تتواصلة.