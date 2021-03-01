   Warda - ايه ولا ايه  

النادي الافريقي - راحة باسبوعين لسامي الهمامي

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - اعلن النادي الافريقي ان مدافعه سامي الهمامي سيركن للراحة لمدة اسبوعين وذلك بعد ان اجرى امس الاحد عملية جراحية على الغضروف كللت بالنجاح.
وكان الهمامي تعرض الى اصابة في لقاء السبت ضد شبيبة القيروان والذي انتهى بفوز النادي الافريقي 4-2 في اطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221479



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 01 مارس 2021 | 17 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:44 12:39 06:50 05:24
18°
 19° % 48 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1018°-1117°-1117°-1118°-13
  • Avoirs en devises
    21956,9

  • (26 fev)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,31204 DT        1$ =2,71331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fev)   337,9 MDT