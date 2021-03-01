النادي الافريقي - راحة باسبوعين لسامي الهمامي

وات -

اعلن النادي الافريقي ان مدافعه سامي الهمامي سيركن للراحة لمدة اسبوعين وذلك بعد ان اجرى امس الاحد عملية جراحية على الغضروف كللت بالنجاح.وكان الهمامي تعرض الى اصابة في لقاء السبت ضد شبيبة القيروان والذي انتهى بفوز النادي الافريقي 4-2 في اطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.