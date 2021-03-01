القصرين : هلاك خمسيني جراء إحتسائه مادة مسكرة سامّة

وات -

سجّلت ولاية القصرين ، مساء أمس الأحد ، حالة وفاة جديدة لشخص في عقده الخامس جرّاء احتسائه مادّة مسكرة سامّة يرجح ان تكون مادة "القوارص" علما بأن المستشفى الجهوي بالقصرين إستقبل الشخص المذكور الأسبوع المنقضي وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.يذكر أنه تم نهاية الأسبوع الأوّل من فيفري الماضي تسجيل 3 حالات وفاة ارتفع عددها لاحقا ليصبح 9 حالات وإصابة أكثر من 60 شخصا بحالة تسمّم في الجهة جرّاء تناولهم مادة مسكرة سامّة من مكوناتها الأساسية مادة " القوراص" ، وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للمتوفين والمصابين للكشف عن طبيعة هذه المادة .وقد تمكّنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الامن الوطني بقفصة ، الاثنين 8 فيفري، من القبض على امرأة اصيلة ولاية القصرين من أجل شبهة القتل العمد، وذلك على خلفية بيعها لمواد كحولية سامّة (القوارص) تسبّبت في وفاة 6 اشخاص.، وفق ما أفاد به مصدر أمني، في تصريح لـ(وات).وأضاف المصدر ذاته أن عملية القبض على المظنون فيها تمت بعد استشارة النيابة العمومية، وتولت فرقة الشرطة العدلية نصب كمين لها ومداهمة منزل كانت تتسوغه على وجه الكراء بقفصة المدينة وإلقاء القبض عليها.ومن جهته ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، في تصريح سابق لـ(وات) أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بهدف معرفة ملابسات حادثة هلاك مجموعة من المواطنين بعد تناول مادة كحولية سامة من أجل القتل العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث.