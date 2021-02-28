بنزرت: انطلاق أشغال إعادة تهيئة وصيانة المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت المدينة

وات -

أعطيت أمس السبت إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة وصيانة المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت المدينة، وذلك بعد أن أثبت الاختبار الفني الذي أجري على مبنى المؤسسة التربوية من قبل المصالح الفنية بوزارة التربية ضرورة اخلائها.وبيّن المندوب الجهوي للتربية، في تصريح لـ"وات"، ان بداية الاشغال كانت مبرمجة لنهاية السنة الدراسية الحالية، إلا أن نتائج المعاينة الميدانية اقتضت إخلاء المبنى ونقلة تلاميذ المدرسة الى كل من فضاء المدرسة الإعدادية التقنية وفضاء المركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات لاستكمال بقية السنة الدراسية، والشروع فورا في مشروع التهيئة.وأضاف أن الكلفة الجملية للقسط الأول من الاشغال تقدّر بـ631 الف دينار، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن تعيد المدرسة فتح أبوابها في غضون السنة الدراسية المقبلة.ومن جانبه، شدد رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت، محمد قويدر، على هامش إعطائه إشارة انطلاق المشروع، على أهمية التواصل الميداني بين الهياكل المسؤولة والمقاولات المكلفة بالانجاز بما يضمن فض الإشكاليات الطارئة، ونجاعة التدخلات، والجدوى الفنية لاعمال التهيئة والصيانة، والإيفاء بالتعهدات المعلنة بشأن موعد انتهاء الاشغال، وعودة المدرسة لاحتضان التلاميذ والمربين والإداريين.وأوصى في ذات السياق بأهمية الحفاظ على الطابع المعماري الفريد والميّز للمدرسة باعتبارها من الفضاءات التربوية ذات الصيت والاشعاع الكبيرين بالمنطقة، وفق تعبيره.