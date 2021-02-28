اريانة: قاعة انيس الونيفي للجيدو برواد تحتضن اولى التمارين الرياضية لفائدة الناشئة

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احتضنت قاعة انيس الونيفي للجيدو برواد من ولاية اريانة اليوم الاحد اولى التمارين الرياضية لفائدة الناشئة (اطفال ويافعين ) في اختصاص الجيدو وذلك بالتوازي مع امضاء اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية للجيدو و بلدية رواد والنادي البلدي للجيدو يتم بمقتضاها تجهيز قاعة الجيدو والتكفل بمصاريف المدربين والتامين والاجازات .وحسب ما افاد به المستشار الفني بالجامعة التونسية للجيدو فائز الحمامي /وات/ فان "الهدف من الاتفاقية هو هوض برياضة الجيدو في مختلف جهات البلاد عبر دعم النوادي والجمعيات والتشجيع على خلق جيل جديد من الابطال في اختصاص الجيدو" مشيرا الى "اهمية الشراكة مع البلديات والنوادي في تاطير الناشئة والشباب حيث تم في هذا الصدد تخصيص القاعة الرياضية برواد لتكون فضاء لتعاطي رياضة الجيدو دون سواها بدعم من البطل التونسي انيس الونيفي الذي سيعمل على تاطير الاطفال ومساندة الموهوبين منهم في المجال".واضاف الحمامي ان "الجامعة التونسية للجيدو الى جانب تكفلها بالتجهيزات الاساسية لقاعة انيس الونيفي وفرت ايضا نحو 100 بدلة كيمونو للاطفال بين 05 و10 سنوات من ابناء العائلات المعوزة للتشجيع على الانخراط في النادي البلدي للجيدو والتكفل بخلاص الاطارات الفنية والمدربين الى حدود سنة 2024 ".من جانبه تعهد البطل التونسي في رياضة الجيدو انيس الونيفي بدعم النادي البلدي للجيدو برواد من خلال الاشراف على الجوانب الفنية والوقوف على نجاعة التمارين والتاطير وقال في هذا الصدد " باعتباري عضوا بالمجلس البلدي برواد واحد ابناء المنطقة فساعمل قدر الامكان على تشجيع الاطفال للانخراط في النادي البلدي للجيدو وممارسة هذه الرياضة النبيلة لكونها سلاحا للحد من الافات الاجتماعية وخلق جيل جديد من الموهوبين في اختصاص الجيدو له القدرة على رفع الراية التونسية في المحافل الدولية".واعتبر رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريحه ل/وات/ "ان الشراكة مع الجامعة التونسية للجيدو تعد بة لتكوين الناشئة وتاطير الاطفال والمراهقين في مختلف الاحياء الشعبية بالمنطقة البلدية ضمن السياسة البلدية الرامية الى تنشيط الاحياء والحفاظ على السلم الاجتماعية " داعيا اطفال مناطق برج الطويل وسيدي عمر واريانة الصغرى وجعفر والنخيلات وغيرها الى الالتحاق بالنادي البلدي للجيدو لتعاطي هذه الرياضة باشتراك رمزي بما سيساهم في تاطير الشباب للحد من الافات الاجتماعية وخاصة التطرف والجريمة.ويشارالى ان بلدية رواد ا حدثت طاة مخصصة كليا لرياضة الجيدو بمنطقة جعفر بكلفة مليون و700 الف دينار حيث شهدت هذه القاعة اليوم الاحد حضور العشرات من الاطفال للانخراط في النادي البلدي للجيدو والحصول على بدلة الكيمونو بصفة مجانية .