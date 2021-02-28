المنطقة الصناعية الذكية "جعفر رواد" والسكنية النموذجية "رواد سيتي سنتر": الاتفاق على اعداد استشارة لفتح الطريق المؤدية لهما

وات - أكدت الوكالة العقارية الصناعية، الاتفاق على اعداد استشارة خاصة بانجاز فتح الممر المتعلق بالطريق المؤدية الى تقسيمي المنطقة الصناعية الذكية "جعفر رواد" والمنطقة السكنية النموذجية "رواد سيتي سنتر"، والاجراءات التي سيتم اعتمادها.
وأوضحت الوكالة، ان هذا الاتفاق تم خلال جلسة عمل عقدت يوم 23 فيفري 2021، للنظر في مسألة رفع الاكتناف عن المنطقتين المذكورتين، نظرا لأهمية دورهما في خلق حركية اقتصادية واستثمارية وتشغيلية بالجهة باعتبارهما من المشاريع الكبرى.
وأفادت الوكالة العقارية الصناعية، في السياق ذاته، أن عملية اسناد المقاسم التابعة للمنطقة الصناعية "جعفر رواد" ستنطلق بداية من الثلاثي الثالث من سنة 2021، وفقا للاجراءات المعمول بها.
وأشارت الى تلقّي عديد المطالب لاقتناء مقاسم بهذه المنطقة، مؤكدة أنها ستتولى مراسلة اصحاب المطالب الواردة عليها، حال توصلها بالمصادقة على ملف تقسيم المنطقة المرتبطة برفع الاكتناف.
واكدت ان عملية تقديم مطالب اقتناء المقاسم تتم بصفة مجانية من خلال ايداعها عن طريق مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد الالكتروني للوكالة العقارية الصناعية ووفقا للاجراءات القانونية المعمول بها. وشددت على رفض أي مطلب يرد بصفة مخالفة لهذه الصيغ الرسمية.
ودعت الى الاتصال بادارة الشؤون التجارية بالوكالة قصد مزيد الاستفسار عن طريق الهاتف : 71124241 أو عبر البريد الالكتروني gatri.fakhredine@afi.nat.tn
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضحت الوكالة، ان هذا الاتفاق تم خلال جلسة عمل عقدت يوم 23 فيفري 2021، للنظر في مسألة رفع الاكتناف عن المنطقتين المذكورتين، نظرا لأهمية دورهما في خلق حركية اقتصادية واستثمارية وتشغيلية بالجهة باعتبارهما من المشاريع الكبرى.
وأفادت الوكالة العقارية الصناعية، في السياق ذاته، أن عملية اسناد المقاسم التابعة للمنطقة الصناعية "جعفر رواد" ستنطلق بداية من الثلاثي الثالث من سنة 2021، وفقا للاجراءات المعمول بها.
وأشارت الى تلقّي عديد المطالب لاقتناء مقاسم بهذه المنطقة، مؤكدة أنها ستتولى مراسلة اصحاب المطالب الواردة عليها، حال توصلها بالمصادقة على ملف تقسيم المنطقة المرتبطة برفع الاكتناف.
واكدت ان عملية تقديم مطالب اقتناء المقاسم تتم بصفة مجانية من خلال ايداعها عن طريق مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد الالكتروني للوكالة العقارية الصناعية ووفقا للاجراءات القانونية المعمول بها. وشددت على رفض أي مطلب يرد بصفة مخالفة لهذه الصيغ الرسمية.
ودعت الى الاتصال بادارة الشؤون التجارية بالوكالة قصد مزيد الاستفسار عن طريق الهاتف : 71124241 أو عبر البريد الالكتروني gatri.fakhredine@afi.nat.tn
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221443