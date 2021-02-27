المهدية : حجز 1200 كراس مدرسي بنقطة بيع أعلاف حيوانية

وات -

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية، السبت، 1200 كرّاس مدرسي بنقطة بيع للأعلاف الحيوانية، وفق ما أكّدهمصدر من الإدارة في تصريح لـ"وات".وأوضح أن فرق المراقبة، التي أمّنت 22 عملية رقابية نهاية الأسبوع الجاري، اتخذت إجراءات التأمين على المحجوز في انتظار استكمال البحث والتحرّي ضد ماسكها وتحرير المحاضر العدلية المستوجبة.وتمكنت نفس الفرق من الحجز الفعلي لأكثر من 768 عبوة من معجون الأسنان يتم ترويجها بالمسالك الموازية وتحمل علامة مقلّدة من شأنها أن تسبب خطرا على سلامة مستعمليها.وبيّن نفس المصدر أن عمليات الرقابة ارتفعت وتيرها، في الأسبوعين الأخيرين، خاصة في قطاع إنتاج وتوزيع وبيع الأعلاف الحيوانية.يذكر أن العديد من مربي الماشية بمناطق مختلفة من ولاية المهدية، لا سيما أولاد جاب الله من معتمدية ملولش، يواصلون الاحتجاج عن غلاء أسعار الأعلاف وتردّي جودتها.وشهدت أسعار العلف المركّب زيادة هامة، في الفترة الأخيرة، تسبّبت في تراجع مردود المربين الذين يقدر عددهم بالجهة بنحو 40 ألفا فيما يناهز عدد قطيع الأبقار والأغنام حوالي 600 ألف رأس.