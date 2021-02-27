تراجع الضغط بنسبة 20 بالمائة على أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19 بمستشفى الرابطة وبنسبة 70 بالمائة على أسرة الأكسيجين

وات - كشف رئيس خلية كوفيد 19 بمستشفى الرابطة، الأستاذ في طب الإنعاش سامي عبد اللطيف، اليوم السبت، عن تراجع الضغط بنسبة 20 بالمائة على أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى فيروس كورونا مقابل 70 بالمائة على أسرة الأكسجين.
وفسر عبد اللطيف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، تراجع الضغط على أسرة الأكسجين بتسجيل انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا متوسطة الخطورة وتقلص طفيف في عدد الحالات الخطرة، مشددا في المقابل على أن "الوضع الوبائي مازال حرجا وغير مريح ويحتاج الكثير من اليقظة ومواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى"، حسب تعبيره.
وقال إن سريري انعاش اثنين شاغران حاليا بخلية كوفيد 19 بمستشفى الرابطة إلا أنه من الوارد جدا أن يدخلا حيز الاستغلال خلال الساعات القليلة القادمة، مذكرا بأنه منذ 28 أوت الفارط إلى اليوم لم يبق أي سرير إنعاش شاغرا أكثر من 24 ساعة بمستشفى الرابطة.
ولاحظ رئيس خلية كوفيد 19 بمستشفى الرابطة ان عدد أسرة الانعاش بكافة المستشفيات العمومية يبقى ضئيلا بسبب عدم استثمار الدولة في هذا المجال جراء تكلفتها الباهضة، معتبرا ذلك "نقطة ضعف كبيرة تعيق عملية التكفل بالمرضى في وقت الأزمات"، وفق قوله.
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وفسر عبد اللطيف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، تراجع الضغط على أسرة الأكسجين بتسجيل انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا متوسطة الخطورة وتقلص طفيف في عدد الحالات الخطرة، مشددا في المقابل على أن "الوضع الوبائي مازال حرجا وغير مريح ويحتاج الكثير من اليقظة ومواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى"، حسب تعبيره.
وقال إن سريري انعاش اثنين شاغران حاليا بخلية كوفيد 19 بمستشفى الرابطة إلا أنه من الوارد جدا أن يدخلا حيز الاستغلال خلال الساعات القليلة القادمة، مذكرا بأنه منذ 28 أوت الفارط إلى اليوم لم يبق أي سرير إنعاش شاغرا أكثر من 24 ساعة بمستشفى الرابطة.
ولاحظ رئيس خلية كوفيد 19 بمستشفى الرابطة ان عدد أسرة الانعاش بكافة المستشفيات العمومية يبقى ضئيلا بسبب عدم استثمار الدولة في هذا المجال جراء تكلفتها الباهضة، معتبرا ذلك "نقطة ضعف كبيرة تعيق عملية التكفل بالمرضى في وقت الأزمات"، وفق قوله.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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