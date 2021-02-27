قبلي: وقفة احتجاجية لاطارات وأعوان الادارة الجهوية للديوانة لعدم تفعيل عدد من الاتفاقات المهنية السابقة: وقفة احتجاجية لاطارات وأعوان الادارة الجهوية للديوانة لعدم تفعيل عدد من الاتفاقات المهنية السابقة

وات -

نفّذ إطارات وأعوان الادارة الجهوية للديوانة بقبلي، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة، على خلفيّة عدم تطبيق جملة من المطالب المهنية المتفق عليها سابقا مع وزارة الاشراف، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة للديوانة التونسية عن جهة قبلي، صابر الصليعي.وأوضح الصليعي، في تصريح لـ(وات)، ان هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار سلسلة من التحركات التي تم الشروع في تنفيذها، جراء "التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقات السابقة والسعي لتقزيم سلك الديوانة"، مشيرا الى ان عددا من اعضاء المكتب التنفيذي ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ 19 يوما بمقر وزارة المالية للدفاع عن مطالبهم المشروعة، التي لم تلقى تفاعلا الى حد الان من قبل وزارة الاشراف.وأفاد المصدر ذاته، ان مطالبهم تتلخص أساسا في تسوية المسار المهني للاعوان على قاعدة الامر الحكومي 33 - 36 لسنة 2014، وتفعيل الشهائد العلمية و سن التقاعد بـ57 سنة، علاوة على مراجعة الساعات الاضافية والترفيع في منحة الخطر، لافتا الى تواصل تحركاتهم الاحتجاجية بشتى الطرق النضالية للدفاع عن حقوقهم التي ترمي الى تحسين ظروف العمل.