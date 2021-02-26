عكرمة الوذان يخلف نفسه على راس اتحاد تطاوين

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افرزت الجلسة العامة الانتخابية لاتحاد تطاوين عن اعادة انتخاب الرئيس الحالي عكرمة الوذان لمدة نيابية جديدة.ودخلت قائمة عكرمة الوذان الانتخابات بمفردها وقد ضمت في تركيبتها ايضا شمس الدين قصوالة (نائب الرئيس) ومحمد مؤمن (نائب الرئيس) ونبيل بوكريع (نائب الرئيس ورئيس جمعية احباء الاتحاد في اوروبا) وتوفيق القاصر (امين المال) ومحسن العيدودي (كاتب عام) وبدرة عبد الرحيم (كاتب عام مساعد) وفتحي عسل (رئيس فرع الاكابر) وفتحي الحمزي (رئيس فرع الشبان).