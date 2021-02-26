الاتفاق على ارساء قاعدة بيانات مشتركة لتبادل معلومات التصدير والتوريد وتعزيز دور مرصد التجارة الخارجية

وات -

أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي، في تصريح لـ(وات)، الجمعة، انه سيتم ارساء قاعدة بيانات مشتركة بين مختلف الهياكل لتبادل المعلومات المتعلقة بالصادرات والواردات بصفة آنية واستباقية تساعد على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.وأبرزت البرجي، أن قاعدة البيانات المشتركة بين مختلف مصادر المعلومة ستساعد على متابعة مبادلات تونس مع مختلف شركائها التجاريين وتحديد مستوى تزويد السوق الداخلية إضافة إلى الإطلاع على وضعية الأسواق الخارجية.وأفادت البرجي، أن تشبيك المعلومات سيعزز دور مرصد التجارة الخارجية كوسيلة لليقظة والاستشراف والإنذار المبكر وسيساعده على إعداد تحاليل معمّقة وشاملة تساهم في معالجة وضعية الميزان التجاري (على مستوى الواردات والصادرات) بصفة استباقيّة.وأشارت الى الاتفاق، خلال اجتماع عقد أمس الخميس بمقر الوزارة، على تكوين فريق مصغّر من هذه الهياكل المعنية بتجميع المعلومات يضم وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات وشبكة تونس للتجارة والبنك المركزي والديوانة، لتحديد الآليات اللوجيستية والتقنية الكفيلة بارساء قاعدة البيانات وتحديد حاجيات مختلف الأطراف المشاركة.ولفتت المسؤولة، إلى إجماع الحاضرين في الاجتماع (البنك المركزي والديوانة وشبكة التجارة الدولية والمرصد الوطني للفلاحة وديوان الحبوب والصيدلية المركزية)، أيضا، على ضرورة توحيد المرجعية الإصائية لتتقارب البيانات.وأضافت أنه يتم تبادل المعطيات عموما بصفة ثنائية بين الإدارات والهياكل في تونس وهو ما يساهم في تشتتها وعدم استغلالها بالكيفية المرجوة .