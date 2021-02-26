سليانة: غلق مقر بلدية العروسة بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" في صفوف أعوانها

وات - تقرر أمس الخميس غلق مقر بلدية العروسة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف أعوانها الى 4 حالات مؤكدة، وفق ما أكده صباح اليوم الجمعة رئيس البلدية شوقي الرياحي ل(وات)
وأضاف الرياحي أنه سيتم استئناف العمل بالبلدية يوم الاثنين القادم (يوم 01 مارس) على أن تخصص فترة الاغلاق للتعقيم، وأشار الى انه تم أمس الخميس تسجيل 3 اصابات بفيروس "كورونا" وتم يوم الاثنين المنقضي تسجيل اصابة واحدة
يذكر أن عدد الاصابات بلغ منذ بداية الجائحة الى غاية أول أمس الاربعاء بكامل ولاية سليانة 2723 اصابة مؤكدة من بينها 65 بالعروسة، وبلغ عدد الوفيات 118 حالة وفاة .
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وأضاف الرياحي أنه سيتم استئناف العمل بالبلدية يوم الاثنين القادم (يوم 01 مارس) على أن تخصص فترة الاغلاق للتعقيم، وأشار الى انه تم أمس الخميس تسجيل 3 اصابات بفيروس "كورونا" وتم يوم الاثنين المنقضي تسجيل اصابة واحدة
يذكر أن عدد الاصابات بلغ منذ بداية الجائحة الى غاية أول أمس الاربعاء بكامل ولاية سليانة 2723 اصابة مؤكدة من بينها 65 بالعروسة، وبلغ عدد الوفيات 118 حالة وفاة .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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