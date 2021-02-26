سليانة: غلق مقر بلدية العروسة بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" في صفوف أعوانها

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تقرر أمس الخميس غلق مقر بلدية العروسة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف أعوانها الى 4 حالات مؤكدة، وفق ما أكده صباح اليوم الجمعة رئيس البلدية شوقي الرياحي ل(وات)وأضاف الرياحي أنه سيتم استئناف العمل بالبلدية يوم الاثنين القادم (يوم 01 مارس) على أن تخصص فترة الاغلاق للتعقيم، وأشار الى انه تم أمس الخميس تسجيل 3 اصابات بفيروس "كورونا" وتم يوم الاثنين المنقضي تسجيل اصابة واحدةيذكر أن عدد الاصابات بلغ منذ بداية الجائحة الى غاية أول أمس الاربعاء بكامل ولاية سليانة 2723 اصابة مؤكدة من بينها 65 بالعروسة، وبلغ عدد الوفيات 118 حالة وفاة .