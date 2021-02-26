غلق النفق المتواجد أمام مطار تونس قرطاج الجمعة لاستكمال الأشغال

اعلنت وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية عن غلق النفق المتواجد على مستوى شارع ياسر عرفات (أمام مطار تونس قرطاج الدولي ) بولاية تونس، اليوم الجمعة من السادسة صباحا إلى الثامنة ليلا.ودعت الوزارة في بلاغ صادر لها صبا اليوم الجمعة، مستعملي الطريق القادمين من العاصمة (الطريق الوطنية رقم 8) والمرسى (الطريق الوطنية رقم 9) مرورا بشارع ياسر عرفات (أمام مطار تونس قرطاج الدولي ) والقاصدين أريانة وبنزرت والمناطق المتفرعة من الطريق الشعاعية "إكس"، الى امكانية مواصلة السير والانعراج يمينا بالطريق المؤدية إلى مأوى المطار مرورا بمركز الفرز البريدي.وأوضحت الوزارة ، أن غلق النفق يأتي قصد اتمام الأشغال على مستوى مخرجه، وذلك في إطار استكمال إنجاز مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية "إكس" والطريق الوطنية رقم 10 بولاية تونس.