جندوبة : المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بجندوبة يندّد بتجاهل الحكومة لمطالب الجهة ويدعوها الى التدخل لإنقاذ مؤسسات مهددة بالغلق

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ندّد أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي لشغل بجندوبة المنعقد اليوم بدار الاتحاد بما اعتبروه تجاهل الحكومة التونسية لمطالب الجهة والمتعلقة بتفعيل القرارات الوزارية المتخذة في سنتي 2015 و2019 والمضمنة في بيان فروع المنظمات الجهوية الصادر في 15 ديسمبر من السنة المنقضية.ودعا أيضا المشاركون في الاجتماع الحكومة والسلط الجهوية الى التدخل العاجل لضمان ديمومة مصانع السكر واللوح المقوى وشركة المغاربية للأثاث وحقوق العاملين بها وبالقطاع السياحي ووضع حد للممثل القانوني لمصنع الخياطة ببوسالم لما صدر منه مما اعتبروه تجاوزات في حق العملة وهياكلهم النقابية.كما اكد المشاركون في الاجتماع الذي ترأسّه الأمين العام المساعد شمير الشفي على دعم نضالات التونسيين في تحركاتهم الاجتماعية الأخيرة المطالبة بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية.وسجل أعضاء المجلس الجهوي تأزم الأوضاع السياسية ومساهمتها في تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأدانوا التهديدات الإرهابية التي طالت مؤخرا الأمين العام نورد الدين الطبوبي وما اعتبروه محاولات شيطنة الاتحاد مستهجنين في ذلك حملات التجييش والتحريض التي تقوم بها الأحزاب الحاكمة في ما اعتبروه محاولة لجر البلاد الى العنف.يذكر ان الجهة شهدت خلال شهر ديسمبر المنقضي سلسلة من التحركات بما فيها اضراب جهوي عام لمطالبة الحكومة بتفعلي سلسلة من القرارات المتعلقة بالمشاريع العمومية وايفائها بتعهداتها الرامية الى انجازها .