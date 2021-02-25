جمعية ملاحظون بلا حدود تستغرب من عدم تعميم منشور الرزنامة الانتخابية لتجديد انتخاب أعضاء برلمان الطفل التونسي

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عبرت جمعية ملاحظون بلا حدود عن استغرابها من عدم تعميم منشور الرزنامة الانتخابية لتحديد آجال كل مراحل انتخاب أعضاء برلمان الطفل التونسي خلال الفترة النيابية 2021-2022 على كل الجهات والمندوبيات المعنية بهذه الانتخابات.وتبين للجمعية بحسب بيان صادر عنها، مؤخرا، أنه لا علم لبعض المندوبيات الجهوية والمدارس بمسألة المنشور بالإضافة إلى الأولياء والتلاميذ خاصة بكل من ولايتي القصرين والكاف، " مما من شأنه أن يمس من نزاهة وشفافية المسار الانتخابي برمته وغياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح".ولفتت الجمعية إلى أنه لم يتم التعاطي بجدية مع مسألة برلمان الطفل فضلا عن غياب تام للحملات التحسيسية والإعلامية للتعريف بالانتخابات وآجال انتهائها.وطالبت الجمعية في هذا الصدد كل من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة التربية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي للقيام بالحملات التحسيسية ومتابعة المسار الانتخابي وانجاح هذه المؤسسة وذلك عبر توجيه رسالة إيجابية للأجيال الناشئة وتربيتها على تكريس الديمقراطية والممارسة النزيهة لآليات الإختلاف والحوار، وفق نص البيان.ويذكر انه تم إصدار منشور مشترك صادر عن وزارة المراة والأسرة وكبار السن تحت عدد 2021/45 ووزارة التربية تحت عدد 2021/06/13 بتاريخ 18 فيفري الجاري إلى السادة المندوبين الجهويين للمرأة والأسرة والمندوبيين الجهويين للتربية بخصوص تجديد أعضاء برلمان الطفل التونسي لسنتي 2021 و2022.