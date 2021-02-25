صفاقس: جامعة صفاقس تتطلع إلى إنجاز حزمة من المشاريع الجامعية الجديدة في الجهة بكلفة مالية تفوق 35 مليون دينار

وات -

تتطلّع جامعة صفاقس إلى إنجاز حزمة من مشاريع التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة القادمة في عديد المعاهد العليا والكليات التابعة للجهة والتي ينتظر أن تفوق اعتماداتها 35 مليون دينار.وذكر رئيس جامعة صفاقس عبد الواحد المكني في حديث لــ "وات" أن العديد من هذه المشاريع استوفت دراساتها الأولية وتنتظر فقط موافقة سلطة الإشراف على رصد التمويلات اللازمة سواء بعنوان السنة الجارية أو القادمة حيث تمت مراسلتها في الغرض.وتضم قائمة المشاريع المقترحة عددا من المشاريع النوعية على غرار بناء قسط أول من مدينة العلوم متعددة الاختصاصات بمنطقة سيدي منصور حيث سيمكّن هذا المشروع الذي قدرت اعتماداته بثمانية ملايين دينار في صورة إنجازه من إيواء عديد هياكل البحث على مدينة العلوم بتونس العاصمة.كما ينتظر أن يتم إنجاز متحف جامعي بكلفة 440 ألف دينار في مقر جامعة صفاقس سيكون الأول من نوعه في تونس وسيحتضن عديد المعدات القديمة ذات القيمة العلمية والتاريخية التي تم جردها في مؤسسات جامعية مختلف بالجهة من ضمنها معدّات تكنولوجية وأدوات مخبرية وأخرى في اختصاصات التصوير الطبي والقيس والوزن العلميين.يذكر أن عملا علميا في جرد المعدات تم إنجازه في السنتين الأخيرتين بالشراكة بين جامعة صفاقس وباحثين من التفقدية الجهوية للمعهد الوطني للتراث بصفاقس والمعهد العالي للفنون والحرف والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.وتضم قائمة المشاريع المقترحة كذلك توسعة المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس (بكلفة 3900 ألف دينار) ومشروع بناء برج البحث العلمي بجوار كلية العلوم بصفاقس والمدرسة الوطنية للمهندسين (بكلفة 4300 ألف دينار) وبناء فضاءات للأنشطة الثقافية والرياضية بطريق سكرة في جوار كلية العلوم بصفاقس (بكلفة 2000 ألف دينار) ومركب معرفي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس (باعتمادات تقدر ب3000 ألف دينار).ومن المشاريع الأخرى تركيز وحدات ومعدات لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الجامعية (بكلفة 5000 ألف دينار) وإحداث مركز معلومات بكلية العلوم (بكلفة 900 ألف دينار) وتهيئة مبنى لإيواء مركز التجديد البيداغوجي بطريق تونس يرمي إلى تأمين المرافقة للطالب المبادر ((بكلفة 600 ألف دينار).