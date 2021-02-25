الكاف: تردي اوضاع قطاع المقاولات والمقاولون مهددون بالافلاس (رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)

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أعرب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف حسين معاوية، اليوم الخميس، عن خوفه من درجة تردي الأوضاع في قطاع المقاولات الذي أصبح العاملون فيه يعانون من خطر الإفلاس وعدم القدرة على مواصلة النشاط نتيجة لارتفاع الأسعار وطول الإجراءات الإدارية والمالية وعدم سيطرة الدولة على مسالك التوزيع، على حد تعبيرهوبين معاوي أن طول الإجراءات الإدارية والمالية وعدم خلاص المقاولين في الاجال المستوجبة إضافة إلى مركزية القرار والنقص الفادح في الاطارات بالادارت الجهوية، تسبب في خلق مناخ غير ملائم لإيفاء المقاولين بتعهداتهم، وطالب الحكومة بمراجعة السياسات المتصلة بهذا القطاع ضمانا لشفافية المعاملات ولحقوق أصحاب المؤسسات التي تنشط فيهومن جهته، دعا أحد المقاولين في جهة الكاف صلاح لعبيدي الى التقليص في أجال التبليغ بالموافقة على الصفقة التي قال إن مدتها تصل أحيانا إلى أربعة أشهر، ويقع خلالها الترفيع في أسعار بعض المواد كالآجر والحديد، واشار الى أن مسالك التوزيع تعاني من تسيب وفوضى أدى في عديد من الأحيان الى الاحتكار وغلاء الاسعار وجعل أصحاب المشاريع غير قادرين على الالتزام بالآجال المحددة ويتكبدون خسائر كبيرة تهدد مستقبل نشاطهم، وفق تقديره