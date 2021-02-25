حركة جولان المترو رقم 3 و 4 و5 ستكون على سكة واحدة من 26 فيفري إلى 7 مارس 2021

أفادت شركة النّقل بتونس، في بلاغ أصدرته، الخميس، أن حركة جولان خطوط المترو رقم 3 و4 و 5 ، ستكون على سكة واحدة بداية من يوم الجمعة 26 فيفري 2021 إلى غاية يوم الأحد 7 مارس 2021 ، وذلك نظرا للأشغال المزمع إنجازها خلال هذه الفترة
وسيكون الجولان على النحو التالي :
بالنسبة إلى الخطين رقم 3 و5 ، تكون حركة جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي باب سعدون و مفتاح سعد الله.
وبالنسبة إلى خط رقم 4، تكون حركة جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي باب سعدون وبوشوشة.
و أشارت الشركة إلى "أنها تعّول على تفهم الجميع بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية".
وسيكون الجولان على النحو التالي :
بالنسبة إلى الخطين رقم 3 و5 ، تكون حركة جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي باب سعدون و مفتاح سعد الله.
وبالنسبة إلى خط رقم 4، تكون حركة جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي باب سعدون وبوشوشة.
و أشارت الشركة إلى "أنها تعّول على تفهم الجميع بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية".
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