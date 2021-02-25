حركة جولان المترو رقم 3 و 4 و5 ستكون على سكة واحدة من 26 فيفري إلى 7 مارس 2021

أفادت شركة النّقل بتونس، في بلاغ أصدرته، الخميس، أن حركة جولان خطوط المترو رقم 3 و4 و 5 ، ستكون على سكة واحدة بداية من يوم الجمعة 26 فيفري 2021 إلى غاية يوم الأحد 7 مارس 2021 ، وذلك نظرا للأشغال المزمع إنجازها خلال هذه الفترةبالنسبة إلى الخطين رقم 3 و5 ، تكون حركة جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي باب سعدون و مفتاح سعد الله.وبالنسبة إلى خط رقم 4، تكون حركة جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي باب سعدون وبوشوشة.و أشارت الشركة إلى "أنها تعّول على تفهم الجميع بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية".