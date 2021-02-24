اللجنة الانتخابية ترفض مطلب اعتراض على قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة عبر تقنيات التواصل عن بعد وحضوريا يوم الاربعاء 24 فيفري 2021 تولت خلالها البت في مطلب اعتراض على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنف مختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.وبعد دراسة مضمون مطلب الاعتراض والتداول في شأنه، انتهت اللجنة إلى رفضه وبالتالي تثبيت قرارها السابق بنفس الاسباب المتعلقة برفض ملف الترشح. وبذلك تكون اللجنة اجمالا قد بتت في مطلبيْ (2) اعتراض في صنف مختص في حقوق الطفل خلال الآجال المخصصة لذلك والمضمنة بالقانون الاساسي المذكور انفا.وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الاساسي آنف الذكر، ستتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل اعتراضاتهم وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.