زغوان : الهيئة التونسية للاستثمار تسلم تصريحا للاستثماربقيمة 85 مليون دينار لمؤسسة " أوتوليف " في الفحص

وات -

سلّمت الهيئة التونسية للاستثمار ممثلة في رئيسها بليغ بن سلطان اليوم الأربعاء تصريحا للاستثمار إلى مؤسسة " أوتوليف " لصنع مقود السيارات المنتصبة في معتمدية الفحص من ولاية زغوان بقيمة 85 مليون دينارا لتوسعة المؤسسة واقتناء تجهيزات جديدة.وأفاد رضاء الدريدي رئيس قسم قطب الإحاطة بالمستثمرين بالهيئة المذكورة في تصريح لـ(وات)، أن هذه الاستثمارات ستمكن من توفير600 موطن شغل إضافي مباشر لأصحاب الشهائد العليا واليد العاملة المختصة ، وأضاف أن مصالح الهيئة ستتولى لاحقا متابعة إنجاز المشروع في مراحله الثلاث مشيرا إلى أن هذه المؤسسة التي انتصبت منذ 20 سنة توفّر حاليا ما يقارب 2800 موطن شغل قار في الجهة دون اعتبار ما سيوفّره الاستثمار الجديد من مواطن إضافية، حسب ذكره.