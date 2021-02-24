وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسترجع عقارا دوليا فلاحيا ببن عروس.

باب نات -

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس أمس الثلاثاء 23 فيفري 2021 من استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح نحو 8 هك كائن بجهة الخليدية من معتمدية مرناق.وجرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة ببن عروس وبمشاركة الوحدات الأمنية بمرجع النظر.وتعمل الوزارة على إيجاد الحلول الملائمة والسبل الكفيلة لتوظيف العقارات المسترجعة التوظيف الأمثل دفعا للاقتصاد الوطني ولتنمية موارد الدّولة المتأتية من مخزونها العقاري.