وات -

يشتكي متساكنو منطقة حدائق المنزه 2 من ولاية أريانة من البطء المسجل في اشغال انجاز محول الطريق الحزامية "ايكس 20" والطريق الشعاعية ايكس3 على مستوى منطقة حدائق المنزه2 من معتمدية المنيهلة مما اثر سلبا على حياتهم اليومية على جميع المستويات الامنية والبيئية والمرورية والتجارية.وحسب ما افادت به رئيسة جمعية المواطنة بحدائق المنزه 2، عبير قداس، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"وات"، "فقد تجاوزت اشغال انجاز الطريق الحزامية "ايكس 20" في جزئها الرابط بين أريانة والمنيهلة الآجال المحددة لها بنحو 500 يوم بسبب التمديد في الاشغال لتشمل الجزء المحاذي لمعرض حدائق المنزه 2 مع التغيير المتواصل للمسالك الوقتية المخصصة لمرور العربات بدون سابق اعلام مما تسبب في العديد من حوادث الطرقات وتعطل لحركة السير على امتداد فترات النهار".واضافت قداس انه تم تنفيذ وقفة احتجاجية للغرض يوم 20 فيفري الفارط، إلى جانب "التواصل مع السلطات الجهوية ومصالح وزارة التجهيز للوقوف على المواعيد النهائية للانتهاء من انجاز المشروع والتنديد بالبطء الحاصل على مستوى الاشغال لتاثير ذلك على البنية التحتية للمنطقة السكنية، المعروفة بجماليتها وهدوئها، والتي تآكلت جراء الاكتظاظ المروري الحاصل منذ اكثر من سنتين دون جدوى"، وفق تقديرها.وندّدت، في جانب اخر بما اعتبرته، "تقاعسا من قبل السلطات الجهوية ومصالح وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية، التي لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتسريع في الاشغال والانتهاء منها في الاجال المحددة" داعية اياها الى " الاسراع لفضّ كافة الاشكاليات الفنية والمالية والعقارية ووضع حد لمعاناة المواطنين باعتبار ان اشغال الطريق الحزامية "ايكس 20" والطريق الشعاعية "ايكس 3" اثرت سلبا على الحركة التجارية وساهمت في تردي البنية التحتية والجوانب البيئية والامنية للمنطقة السكنية"، وفق تعبيرها.يشار الى انطلاق اشغال انجاز الطريق الحزامية "ايكس 20" في جزئها الرابط بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي على مستوى منطقة المنيهلة والطريق رقم 7 بطول 15 كلم منذ سنة 2016 بكلفة جملية ناهزت 67 مليون دينار الى جانب بناء محول على مستوى نفس الطريق الحزامية في الاتجاهين بمنطقة المنيهلة بكلفة ناهزت 28 مليون دينار، لكن الاشغال ورغم تقدمها بنسبة 90 بالمائة لا تزال الى حد الان متواصلة دون تحديد موعد للانتهاء منها بسبب التمديد في المكونات الفنية للمشروع لتشمل كامل منافذ منطقة حدائق المنزه 2.