الرابطة 2- برنامج مقابلات الجولة الخامسة

وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 27 فيفري
--المجموعة الاولى -
في قربة - س 14
النادي القربي - مستقبل السبيخة
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية
في جربة حومة السوق - س 13
جمعية جربة - نادي حمام الانف
-- المجموعة الثانية
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب القابسي
في صفاقس 2 مارس - س 14
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل نور
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - النجم الرادسي
الاحد 28 فيفري
-- المجموعة الثالثة
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية - امل جربة
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس
-- المجموعة الرابعة
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 27 فيفري
--المجموعة الاولى -
في قربة - س 14
النادي القربي - مستقبل السبيخة
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية
في جربة حومة السوق - س 13
جمعية جربة - نادي حمام الانف
-- المجموعة الثانية
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب القابسي
في صفاقس 2 مارس - س 14
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل نور
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - النجم الرادسي
الاحد 28 فيفري
-- المجموعة الثالثة
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية - امل جربة
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس
-- المجموعة الرابعة
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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