الرابطة 2- برنامج مقابلات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في قربة - س 14النادي القربي - مستقبل السبيخةفي مدنين - س 14اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضيةفي جربة حومة السوق - س 13جمعية جربة - نادي حمام الانففي مساكن - س 14هلال مساكن - الملعب القابسيفي صفاقس 2 مارس - س 14الملعب الصفاقسي - كوكب منزل نورفي قفصة - س 14قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل-- المجموعة الرابعةفي حمام سوسة - س 14امل حمام سوسة - النجم الرادسيفي القلعة الصغرى -س 14القلعة الرياضية - امل جربةفي صفاقس 2 مارس - س 14سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروسفي منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابسفي المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيدفي جرجيس - س 14الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين