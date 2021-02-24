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الرابطة 2- برنامج مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 14:51 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 27 فيفري
--المجموعة الاولى -

في قربة - س 14
النادي القربي - مستقبل السبيخة
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية
في جربة حومة السوق - س 13
جمعية جربة - نادي حمام الانف


-- المجموعة الثانية
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب القابسي
في صفاقس 2 مارس - س 14
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل نور
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - النجم الرادسي


الاحد 28 فيفري
-- المجموعة الثالثة
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية - امل جربة
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس


-- المجموعة الرابعة
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين

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