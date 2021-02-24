سوسة: النظر في جملة من المشاغل والمطالب الملحة لمتساكني حمام سوسة والوالية تتعهد بإيجاد حلول

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خصّصت جلسة العمل المنعقدة، أمس الثلاثاء، بمقر ولاية سوسة، للنظر في جملة المشاغل والمطالب الملحة التي رفعها متساكنو مدينة حمام سوسة، تعلقت بالخصوص بتفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف في عدة نقاط بالمدينة، لاسيما بمحيط "سوق الجنان" في ظل غياب الامن، الى جانب عدم برمجة مركز تلقيح ضد الكوفيد بالمدينة، التي تشهد نسب عالية من الإصابة بفيروس "كورونا".وتعلقت مطالب متساكني مدينة حمام سوسة، أيضا، والتي رفعها ناشطون بالمجتمع المدني، بإشكالية الاختناق المروري بمنطقة "المنشية" وبمحيط السوق الأسبوعية، التي يعمد صاحب اللزمة على انتهاك كراس الشروط ويقوم بفتح السوق عنوة خارج أسوارها وفي غير الأوقات المتفق عليها بكراس الشروط.وبعد الخوض وتدارس جملة المطالب المعروضة، تعهدت والية سوسة، رجاء الطرابلسي، على العمل من أجل الحد من ظاهرة الإنتصاب الفوضوي والبناء الفوضوي والإستغلال المفرط للرصيف، عبر تطبيق القانون وتوفير الآليات والموارد البشرية اللازمة لإنفاذه.ووقع التأكيد كذلك، على مزيد احكام تنظيم حركة المرور على مستوى مفترق المنشية والطريق الحزامية بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، والحرص على تحيين المثال المروري بكامل المدينة.وسيتم، وفق مخرجات الجلسة، الإسراع في إيجاد حل جذري بخصوص المعهد الثانوي حمام سوسة واحد، واستكمال الدراسة التي تعهدت بها مصالح وزارة التربية لبناء مركب تعليمي ثقافي ورياضي حسب المواصفات الحديثة ومدرسة ابتدائية، مع النظر في صيانة المعهد وتعهده ولو جزئيا في انتظار رصد الإعتمادات الكافية والإنطلاق في الأشغال المتعلقة باحداث مركب مندمج.وسيتم إحداث مركز تلقيح ضد فيروس "كورونا" خاص بمعتمدية حمام سوسة، وذلك بعد تعهد الحضور بتوفير مقر يستجيب للمواصفات الطبية المطلوبة، في انتظار مزيد التنسيق لتوفير الموارد البشرية واللوجستية.وتعلقت بقية التعهدات بالخصوص، باستكمال إجراءات تحيين مثال التهيئة العمرانية، وتنشيط ودفع النشاط الثقافي بالمدينة، ومزيد الإحاطة بالمبدعين، ودراسة إعادة تهيئة المنطقة السياحية القنطاوي، والعمل على حل إشكالية التطهير خاصة بمنطقة الغرابى، وتصريف مياه الأمطار بمنطقة شوكة العراسة وبقية الأحياء المتضررة.يذكر أن مجموعة من الباعة المنتصبين فوضويا، قاموا مؤخرا بالاعتداء بواسطة الحجارة والأسلحة البيضاء على أفراد عائلة قاطنة بمحيط السوق التفصيلية، على خلفية تذمرهم من تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي امام منازلهم، ومن تنامي المظاهر المخلة بالحياء التي يأتيها بعض الباعة.