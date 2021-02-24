مدنين:  قصر بلدية جديد بجرجيس قبل الصائفة المقبلة (رئيس البلدية)

وات -

قال رئيس بلدية جرجيس من ولاية مدنين، مكي العريض، اليوم الأربعاء، إن أشغال بناء قصر جديد للبلدية أوشكت على النهاية في قسطها الأول، ومن المنتظر أن يكون جاهزا قبل الصائفة، مع انطلاق البلديّة بتجهيز قاعة بتقنيات التواصل عن بعد مع المواطنين من أجل خدمات حديثة ومتطورة وتجنيب المواطن التنقل من مصلحة الى أخرى.وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن تكاليف إنجاز هذا القسط الاول من قصر البلدية بلغت مليون و200 الف دينار، الى جانب دعم من أبناء جرجيس للاسراع في إنجازه ومعاضدة جهود توفير فضاء مناسب يليق بحجم هذه البلدية وبتطلعات أبنائها.وقد وصلت عدة تجهيزات مكتبية وأخرى مختلفة مساهمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتأثيث هذه البناية التي صممت في هندسة معمارية جميلة ووظيفية، في انتظار استكمال قسط ثان تسعى البلدية لإنجازه في مرحلة قادمة، والذي سيتضمن قاعات اجتماعات وقاعة أفراح من شأنها أن توفر موارد مالية للبلديّة.