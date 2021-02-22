منظمة "ملاحظون بلا حدود": تم احترام الاجراءات في عملية الاقتراع الخاصة بالجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الافريقي

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أكدت منظمة ملاحظون بلا حدود، أنه تم احترام الاجراءات والمعايير المعتمدة في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الهيئة المديرة لجمعية النادي الافريقي التي جرت أمس الأحد.وذكرت المنظمة في بلاغ لها اليوم الاثنين، ان الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الافريقي سجلت نسبة اقبال هامة وتنظيما محترما، مشيرة، الى أنه تم تسجيل بعض الاخلالات التي لم تؤثر على شفافية عملية الاقتراع ونزاهتها.وأشارت، الى حصول اكتظاظ داخل مكتب التسجيل أثناء دخول ممثلي وسائل الاعلام للتصوير واجراء الاستجوابات .وأكدت "ملاحظون بلا حدود" في سياق آخر، أن الهيئة قامت بتوفير العدد الكافي من الأعوان والمشرفين وفرضت تطبيق احترام البروتكول الصحي، مشيدة، بالتنظيم المحكم خارج مكتب التسجيل.وكانت الجلسة العامة الانتخابية التي عقدت أمس الأحد بالعاصمة قد أسفرت عن انتخاب يوسف العلمي رئيسا جديدا للنادي الافريقي وقد تحصلت القائمة الوحيدة التي ترأسها على 1858 صوتا من مجموع 1912 صوتا.وضمت الهيئة الجديدة بصفة أعضاء كل من محمد المهدي الغربي وحامد الحاج مبارك ورشيد الزمرلي ومصطفى نابلطان وعلي علولو وشهاب الغزواني وسامي القاضي.يذكر ان هذه الهيئة قد خلفت لجنة التسيير الوقتية التي ترأسها محسن الطرابلسي لتسيير شؤون الجمعية بعد حل الهيئة المديرة السابقة للنادي الافريقي برئاسة عبد السلام اليونسي.