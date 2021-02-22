اتحاد "اجابة" يحذر من انعدام تطبيق اجراءات التوقي من كورونا بأغلب المؤسسات الجامعية

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نبه اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، اليوم الاثنين، من انعدام تطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من كورونا في أغلب المؤسسات الجامعية مما قد يؤدي الى تدهور الوضع الوبائي.وحذر "اجابة" في بيان له على خلفية قرار غلق المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة ومبيت جامعي بعد رصد حالات اصابة بفيروس كورونا، من أن عدم فرض اجراءات التوقي شمل التخلي عن قيس الحرارة للوافدين على مؤسسات التعليم العالي والتغاضي بالكامل عن فرض ارتداء الكمامات الى جانب عدم توفر مواد التعقيم.واستنكر ما أسماها ب"حالة التراخي" التي أدت الى تدهور الوضع الوبائي بجامعة قفصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، داعيا جميع المتدخلين الى الوقوف صفا واحدا ضد "أي اهمال قد تنتج عنه نتائج كارثية"، حسب تعبيره.ويأتي بيان اتحاد "اجابة"، بعد يوم واحد فقط من اعلان جامعة قفصة إيقاف الدّروس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية خلال الفترة الممتدة من اليوم الاثنين 22 فيفري حتى يوم 3 مارس القادم، وذلك بسبب رصد 15 اصابة بفيروس "كورونا" في صفوف طلبة هذه المؤسسة الجامعية التي تعد 300 طالب.وكانت جامعة قفصة قررت غلق مبيت جامعي خاص بالجهة يأوي عددا من طالبات المعهد وذلك عقب الكشف عن نتائج حملة للتقصّي بواسطة التحاليل السريعة والمخبرية قامت بها الأسبوع الفائت الادارة الجهوية للصحة بقفصة.