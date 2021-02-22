الطبوبي: تلقيت مكالمات ورسائل قصيرة من شخص توعدني فيها بالإعدام

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قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، "إنه تلقى مؤخرا مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة تتوعده بالاعدام من شخص مجهول تبين انه من مدينة نيويورك الأمريكية".وأوضح الطبوبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه وثق جميع تلك المكالمات والإرساليات التي تتضمن تهديدا بالإعدام وشتما وسبا وهتكا للأعراض، مشيرا إلى أن قسم الشؤون القانونية صلب الاتحاد سيتقدم قريبا بقضية عدلية للتتبع مصدر هذا التهديد على حد قوله.وبين "ان تلقيه للتهديدات ياتي على خلفية، ترأسه احتجاج عمالي في شركة الخطوط التونسية يوم الجمعة الماضي" على حد تعبيره.وقال "يجب البحث وراء هذه التهديدات من أجل كشف الغطاء عن اللوبيات النافذة التي تقوم بتنصيب رؤساء المديرين العامين في المؤسسات وفي مفاصل الدولة"، معتبرا أن تعيين الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية المقالة ألفة الحامدي كان وراءه "مخطط مدبر لمصلحتها".ونفى الطبوبي أن يكون الاتحاد قد ضغط على أي طرف لإقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية، الفة الحامدي، مؤكدا أنه لم تكن للاتحاد أي تحفظات في البداية تجاهها "بالنظر إلى كل ما قيل حولها بأنها كفاءة شابة ولها أفكار لتطوير المؤسسة قبل أن تصب اهتمامها على التحريض على صفحات الفايس بوك" على حد قوله.وكان وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق قد اكد في تصريحات اعلامية ان اقالة ألفة الحامدي جاءت "بحجة أنها خرقت واجب التحفظ من خلال نشرها لوثائق إدارية على موقع "فايس بوك" بما لايتماشى وفق نواميس العمل الحكومي"، وفق تعبيره.ونفى أن يكون قد اتخذ هذا القرار استجابة لأي ضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا أيضا إلى أن ألفة الحامدي لم تمتثل حتى لتعليمات سلطة الإشراف المتعلقة بوجوب حضورها في اجتماع مبرمج صباح اليوم لمتابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري يوم الجمعة الماضيلإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ كامل مجمع الخطوط التونسية.خميس