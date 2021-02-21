ركلات الترجيح تحكم على الاتحاد المنستيري بالانسحاب امام الرجاء المغربي

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خرج الاتحاد المنستيري من الدور السادس عشر مكرر لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بخسارته امام الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح 5-6 في مباراة الاياب التي اقيمت يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات.وانهى الاتحاد المنستيري المباراة في وقتها الاصلي متقدما بهدف نظيف بامضاء الياس الجلاصي في الدقيقة 38 وهي نفس النتيجة التي فاز بها الرجاء خلال مباراة الذهاب الاحد الماضي في الدار البيضاء.وفي ركلات الترجيح، فشل في التسجيل من جانب الاتحاد المنستيري فهمي بن رمضان ومحمد الصغراوي مقابل نجاح هيكل الشيخاوي وادريس المحيرصي وفادي العرفاوي والياس الجلاصي وداغو تشيمبابا. اما من جانب الرجاء، فقد سجل سفيان رحيمي وسند الورفلي وزكريا الوردي وعمر العرجون وعبد الاله مدكور وبان مالانغو مقابل اخفاق عبد الاله الحفيظي.وبذلك ينسحب الاتحاد المنستيري الذي كان يشارك للمرة الاولى في تاريخه في احدى المسابقات القارية بينما يواصل الرجاء الرياضي المنافسة بدخوله مرحلة المجموعات في سعيه من اجل التتويج بلقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2003 في شكلها القديم و2018 في صيغتها الجديدة.يذكر ان الرجاء الرياضي يشارك في كاس الكونفدرالية الافريقية قادما من رابطة ابطال افريقيا التي فشل خلالها في بلوغ دور المجموعات بخسارته امام تونغيث السنغالي بركلات الترجيح.