الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فرص للتكوين والعمل بكندا لفائدة الشباب التونسي

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أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فرص للتكوين والعمل في كندا توفرها مؤسسة التعليم العالي في مدينة كيباك "سيجاب ليموالو" لفائدة الشباب التونسي من المتحصلين على شهادة الباكالوريا.وأضافت الوكالة في بلاغ لها على موقعها على شبكة الانترنات، ان المؤسسة الكندية توفر تكوينا تكميليا في 5 اختصاصات تتعلق بالتصميم عن طريق الكومبيوتر وتطوير التطبيقات لفائدة المؤسسات والتصرف المالي والمحاسبة والتكنولوجيا في الهندسة، بهدف الرفع من القدرة التشغيلية لدى الطلبة التونسيين. ويمكن للطلبة المشاركين في هذه الدورات التكوينية العمل لمدة تصل الى 20 ساعة في الأسبوع.ويمكن للراغبين في المشاركة في هذا البرنامج التسجيل عن بعد من خلال رابط متوفر على الموقع الرسمي للوكالة على الانترنات وذلك في اجل لا يتجاوز يوم 28 فيفري الجاري.وتعد مؤسسة "سيجاب ليوموالو" مؤسسة للتعليم العالي ناطقة باللغة الفرنسية وتوفر تدريبًا بجودة معترف بها دوليًا.