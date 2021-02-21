منوبة: مسنّون ينشدون الاحتماء بمظلة برنامج الامان الاجتماعي بعد استثنائهم من خدماته

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فوجئ عدد من المسنين الذين يؤمون مراكز رعاية المسنين في السنوات الاخيرة ،بحرمانهم من الانتفاع بمنحة العائلات المعوزة التي كانوا ينتفعون بها لسنوات ،ويجابهون به ضنك الحياة، واستثنائهم من مختلف خدمات برنامج الأمان الاجتماعي على اعتبارهم مكفولي دولة وتتوفر لهم كافة الخدمات بصفة مجانية ..انعكس هذا القرار سلبا على نفسية اكثرمن 15 مسنا من مركز الرعاية بمنوبة حرموا من المنحة ، وعلى اكثر من 50 منهم الذين سحبت منهم بطاقات العلاج المجاني ، واثار احتقانهم ، موجهين نداءات متكررة لمراجعة قرار سحب المنحة خاصة، وايجاد صيغة تنصفهم باعتبارهم معدومي الدخل ولبعضهم التزامات عائلية .بوجوه شاحبة سلبها خريف العمر وجحود الاقارب بريق الحياة ، تفاعل اغلبهم ،بتأثر شديد اثناء انجاز الريبورتاج ، فقد ضاق أفق الأحلام في انفسهم الهشّة، واصبح اخر احلامهم تلك المنحة التي اعتبرت في البرنامج وكأنها ضرب من الرفاه الذي لا يحق لهم في حين انها لا تسمن ولا تغني من جوع وفق تأكيدهم .بعضهم ، تحصل عليها بعد سنة 2011 ، فيما لم يذكر اخرون تواريخ بداية الحصول عليها ، بعد ان طال عليهم الامد .اتفقوا جميعا، على ان احتياجاتهم بمركز المسنين، لا تتوقف عند المأوى والمأكل، بل لهم احتياجات خاصة يوفرونها بمالهم الخاص ان توفّر، فيشتهون ماكولات وغلالا وسجائر وغيرها من خارج المركز ،مؤكدين ان ذلك المبلغ المالي، كان الشيء الوحيد الذي يشعرهم بالاستقلالية ،ويساعدهم على العيش بأمان في احلك فترات حياتهم وشعورهم بالوحدة والفراغ .لم ييأس محمد الصادق الهادفي نزيل مركز رعاية المسنين من استرجاع المنحة ، التي حرم منها منذ اكثر من تسعة اشهر ، فقدم طلبا تلو الاخر ، وقرع ابواب المصالح المعنية لكن دون جدوى ، الامر الذي ادخله في دوامة اجهاد نفسي ومعاناة .فقد تغيرت معاملة ابنائه معه ، واصبح عاجزا عن دفع نفقة طليقته ليصبح بذلك مهددا بالسجن ، وغير قادر على اقتناء علبة سجائر وفق تعبيره.حاله لم يكن افضل احوال بقية نزلاء المركز الذين وجد 15 مسنا منهم انفسهم محرومين من نفس المنحة، والبقية ممن حلموا بالحصول عليها وقدموا مطالب في الغرض قوبلت بالرفض .وبكلمات متقطعّة و بحشرجة و بصوت منهك ، وجّه الشيخ المعوق محمد الهادي اليحياوي ذو ال80 عاما نداء للسلط المعنية، لاعادة تمتيعه بالمنحة التي يحصل عليها منذ سنوات ، والتي سحبت منه منذ حوالي 06 اشهر .واضاف ان ذلك المبلغ البسيط لدى البعض، هو سنده الوحيد في هذه الحياة التي تلاطمته امواجها وتقاذفته اتجاهاتها وانتهى به الامر وحيدا مقعدا لا سند له غير موظفي مركز المسنين وفق تعبيره.رددّ الشيخ المقعد "فرج " ذو ال79 عاما عبارة "ماذا تبقىّ لي في هذه الحياة" مؤكدا انه حصل على المنحة منذ 2005 ،لكنه حرم منها منذ عامين ، فقدم المطالب ، وترجّى الجهات المعنية العدول عن قرار حرمانه ،منها لكن لم يجد اذانا صاغية لليوم، مستغربا استثناء نزلاء مراكز المسنين في هذا البرنامج، والحال انهم فئات هشة لهم عديد الحاجيّات اكثر من اي فئة اخرى وفق تعبيره .فاجأت المرشدة الاجتماعية المسن ذو الاعاقة الذهنية "علي عويدات" بعد الثورة وفق تعبيره باعلامه بان دخوله مركز المسنين يحول دون الحصول على المنحة ، وهو ما اعتبره سلبا لاخر سند له في الحياة ، فلا سند و لامال لاقتناء بطاقة شحن هاتفي تصله بببعض افراد عائلته ، او لاقتناء سيجارة ينسى بها همومه"..يحلم محمد الفرجاني( 68 عاما) وهو معوق ايضا بزيارة ابنته الوحيدة في القطر الجزائري -التي حرم من رؤيتها اكثر من ثماني سنوات- ، لكنه قلّة ذات اليد والعوز ،يجعله غير قادر على اقتناء تذكرة السفر ولا شراء ابسط الحاجيات حسب تعبيره ، ويرى في تمكينه من منحة المعوزين أملا لتحقيق اخر احلامهانضم لمحمّد عديد المسنين الذين اكدوا تقديمهم مطالب في الغرض بعد ان ضاق بهم الحال ، مشيرين الى ان اصعب امر قد يخزي صاحبه ، هو الجيب الفارغ ، وانهم ملوا مد اياديهم الى ابناء المركز وطلب المساعدة لاقتناء سيجارة.من جهتها اكدت الاخصائية الاجتماعية بالمركز كريمة العبيدي ان استثناء نزلاء مراكز المسنين من خدمات البرنامج الاجتماعي على اعتبارهم منظوري الدولة، اثّر على نفسيتهم وغير سلوكيّاتهم، كما اثار عديد الصعوبات في عمل المركز وخاصة في التعهد الصحي .واضافت ان احتياجات المسنيّن تطورت في السنوات الاخيرة ، ولم تعد تقتصر على الاكل والشرب والسجائر والعلاج ، وتنوّعت ،وباتت تتعلق بطلب هواتف جوالة وربط بالانترنات وغيرها من الاحتياجات والطلبات التي يقتنونها بانفسهم من خارج المركز- الذي توفر ادارته كل المتطلبات الحياتية الضرورية - في وحدود الامكانيات المرصودة له .واضافت ان تنفيذ الاجراءات كان على مستوى مختلف الادارات الجهوية للشؤون الاجتماعية مرجع نظر كل المسنين القادمين من عدد من ولايات الجمهورية، دون تنسيق مع ادارة المركز او اعلام مسبق يتيح اعداد المسنين نفسيا لذلك ،وهو ما خلق اشكاليات كبيرة.وبينت ان الاشكال ليس فقط على مستوى المنحة، بل التعهد الصحي خاصة ان عديد المسنين منهم يتطلب نوعية خاصة من الخدمات الصحية ،على غرار الآلات التعويضية والعلاج الكيميائي لمرضى السرطان، مشيرة الى ان وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن تعهدت ببعض الحالات، وتم التدخل لتمكينهم من جديد من بطاقات العلاج المجاني لكن الامر لم يحسم للبقية.واشارت الى ان مراجعة اجراءات برنامج الامان الاجتماعي لهذه الفئة بات يتطلب مراجعة خاصة في ما يتعلق بالمنحة ولو بتخصيص معلوم خاص بهم ، معتبرة ان تواصل حرمان يدفع الكثيرين منهم للتسول خارج المركز ويفتح باب للانتقاد في الوقت الذي تتوفر لهم بالمركز جميع متطلباتهم من الاكل والادوية..